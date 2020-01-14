Хотько: предложения по развитию АПК Витебской области дорабатываются с акцентом на сырьевые зоны

14 января, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Предложения для предстоящего совещания по развитию АПК Витебской области дорабатываются с акцентом на сырьевые зоны, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

По словам главы ведомства, сейчас идет работа над совещанием по развитию АПК Витебской области. "Ожидаем проведения встречи в ближайшее время. Дорабатываем предложения с учетом замечаний, которые были озвучены на предыдущем совещании (прошло в ноябре 2019 года в Витебске. - Прим. БЕЛТА). Основной посыл - нужно идти от сырьевых зон, в качестве головных предприятий объединений будет переработка (молоко, мясо)", - отметил Анатолий Хотько.

Министр уточнил, что такие сырьевые зоны формируются для укрепления долговечных связей между хозяйствами и перерабатывающими предприятиями. "Но самое основное - работа на местах. При правильном технологическом подходе будет рост и производства, и экономики", - сказал Анатолий Хотько.

Касаясь планов руководства Витебской области в этом году обновить базу сельхозпредприятий региона, министр добавил, что реконструкция старых помещений или строительство быстровозводимых объектов логична и имеет положительный опыт в других регионах страны.

Сегодня в Толочинском, Оршанском и Дубровенском районах состоялось выездное совещание по вопросам повышения эффективности производства продукции животноводства, строительства животноводческих объектов в Витебской области. Его участники посетили объекты АПК трех районов. Во время совещания обсудили работу Оршанской интеграционной структуры, необходимости повышения загрузки перерабатывающих предприятий, роста их экономики и улучшения взаимосвязи между сельхозорганизациями и заводами.-0-