Хозяевам несогласованных инфоуказателей дана неделя на их демонтаж - Дорохович

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяевам несогласованных информационных указателей вдоль дорог столицы дана неделя на то, чтобы убрать такую несанкционированную рекламу. Об этом сообщил сегодня на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству территории Минска заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный инженер ГП "Минскреклама" Александр Залесский отметил, что в основном операторы наружной рекламы выполняют предписания по приведению в надлежащее состояние своих конструкций. Но есть проблема с информационными указателями, которые некоторые собственники бизнеса устанавливают на опорах вдоль дорог и называют это дорожными знаками.

ГАИ подтвердила: никакого согласования таких конструкций не было.

"Хозяевам такой никем не согласованной (ГАИ, комитетом архитектуры, еще кем-то) рекламы, указателей, навигации дается неделя, чтобы все это убрать", - потребовал Александр Дорохович. А "Минскрекламе" дано задание направить соответствующие письма таким собственникам.

Неудовлетворен зампред горисполкома и тем, как ведется борьба с плакатницами, которые захламляют город. "Здесь не может быть ничьей зоны ответственности", - подчеркнул Александр Дорохович.-0-