Хозяйства Брестской области начали уборку кукурузы

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия Брестской области приступили к уборке кукурузы на корма, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Под эту культуру в регионе отведено 187,8 тыс. га. На 21 августа кукуруза убрана на 3,4 тыс. га, что составляет 1,9% всей площади. Уборка идет во всех районах области. В числе первых вывели кормоуборочные комбайны в Пружанском, Пинском, Столинском, Кобринском, Ивацевичском районах. На днях к ним присоединились хозяйства Лунинецкого, Жабинковского, Березовского, Ляховичского районов.

В основном сейчас кукурузу заготавливают на силос. В траншеи для хранения кормов уже заложено 72,9 тыс. т зеленой массы. Всего в области планируется заготовить 4,5 млн т силоса. На эту дату выполнено 6,8% плана.

В целом на зимне-стойловый период для общественного животноводства уже заготовлено более 860 тыс. т кормовых единиц травяных кормов - почти половина планируемого объема и на 21% выше прошлогоднего уровня. В расчете на условную голову заложено 13,31 ц кормовых единиц, что на 2,33 ц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прочную кормовую базу для животных формируют в Столинском районе, где на условную голову уже заготовили свыше 15 ц кормовых единиц.-0-