Хренин передал подарки воспитанникам Андреевского детского дома

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поздравил воспитанников Андреевского детского дома с наступающими праздниками. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Из-за эпидемической ситуации детдом под Оршей пока не принимает посетителей и гостей. Несмотря на это, традицию обмениваться пожеланиями на новогоднем утреннике удалось соблюсти. Глава военного ведомства направил в подшефный детский дом видеопоздравление. Его передали вместе с подарками для детей.

"В этом году нашу с вами встречу пришлось отложить. Сейчас самое главное - это ваше здоровье. Но подарки, праздник и новогоднее настроение никто не отменял. Министерство обороны стремится сделать все, чтобы ваша жизнь была более радостной - так будет и впредь. Я желаю вам счастливого Нового года. Пусть с каждым из вас обязательно произойдет маленькое чудо. До скорой встречи", - говорится в видеопоздравлении министра обороны.

Пожелания для ребят из Андреевщины записали на видео и юные артисты армейской детской студии "Звездочка", которые каждый год приезжают в детский дом, чтобы принять участие в совместном праздничном представлении. В ответ на сюрприз воспитанники детского дома под Оршей записали на видео ответное поздравление для министра.

Андреевский детский дом и военное ведомство объединяет давняя и прочная дружба. За последние 12 лет благодаря военным в Андреевщине появились укомплектованные и оборудованные бытовой техникой квартиры семейного типа, утеплен фасад здания, полностью оборудованы спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, компьютерный класс, работает интерактивный тир, многофункциональный физиотерапевтический кабинет.

В этом году Минобороны полностью обновило и меблировало спальни подопечных, завершен ремонт в актовом зале.

Ежегодно военное ведомство организовывает для воспитанников Андреевского детского дома поездки в Минск. Дети посещают Минское суворовское военное училище, Музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", Драматический театр белорусской армии, Белорусский государственный цирк. Этот год не станет исключением. Как только позволит эпидемическая ситуация, встреча друзей состоится.-0-