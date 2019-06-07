Худык: важно масштабировать опыт Новогрудка в использовании возобновляемых источников энергии

7 июня, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Опыт Новогрудка в использовании возобновляемых источников энергии необходимо перенимать и другим городам страны. Такое мнение сегодня во время XV Республиканского экологического форума высказал журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XV Республиканского экологического форума "Оберегая природу родного края, разрабатывая стратегию разумного и экономного использования ее ресурсов, вы заботитесь о будущих поколениях, здоровье и благополучии наших детей и внуков", - отметил глава государства.

Сегодня в Новогрудке стартовал двухдневный экологический форум. Программа насыщенная, запланированы научно-практические, образовательные, выставочные мероприятия.

"Мы гордимся, что тема экологии и охраны природы востребована и поддержана белорусским обществом, вопросы, касающиеся этой тематики, поднимаются все чаще и получают все большую поддержку. Лучшее тому подтверждение - республиканский экологический форум, который мы проводим уже в 15-й раз", - отметил Андрей Худык. Он подчеркнул, что каждый форум обозначает конкретные цели и задачи. Не стал исключением и нынешний. Его главная тема - достижение целей устойчивого развития малых городов Беларуси. Она отражает одну из ключевых задач, стоящих перед Беларусью и миром, - сохранение природных ресурсов для будущих поколений.

Новогрудок неслучайно стал местом проведения форума. "Это не только архитектурная, историческая жемчужина страны. Город стал примером бережного отношения к природе со стороны местной власти, общества. Здесь активно занимаются темой возобновляемых источников энергии", - сказал министр. Около 25% производимой в Новогрудке энергии - из возобновляемых источников. Это показатель, к которому должны стремиться и другие города страны. Андрей Худык отметил, что в этом направлении есть движение и в других регионах.

"Мы видим, что зеленая экономика на практике внедряется в экономику страны", - добавил он. Наиболее значимыми направлениями развития в сфере экологии стали природоохранная тема, вопросы изменения климата, обращения отходов, привлечения общественности к управлению экологическими проектами.

Активно в этой сфере ведется работа с различными международными институтами.

На центральной площади Новогрудка развернулась выставка, где были представлены различные проекты на экологическую тематику, предприятия и организации, занимающиеся их реализацией. Касались проекты природоохранной тематики, наведения порядка на земле, обращения и переработки отходов, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

"Вопросам экологии в стране уделяется большое внимание. Подтверждение тому - и нынешний форум. Важно, чтобы каждый житель страны понимал, насколько важно сохранить и сберечь уникальную белорусскую природу", - отметил во время церемонии открытия XV Республиканского экологического форума заместитель главы администрации Президента Владимир Жевняк.

"Новогрудок - лидер в реализации идей зеленой экономики. Здесь удалось претворить в жизнь проекты по солнечной и ветроэнергетике, утилизации отходов. Важно, что здесь не просят средств у областных или республиканских источников, а находят их самостоятельно, участвуют в различных международных программах", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Во время работы тематических секций представители городов, научных кругов, частного бизнеса, международных организаций, общественности обсудили актуальные вопросы экологической тематики. Итоги обсуждений были подведены во время пленарного заседания.

В программе форума несколько тематических мероприятий. 7 июня, например, была открыта дубово-липовая роща на въезде в Новогрудок со стороны Гродно. В вечерней программе первого дня форума торжественное открытие городских улиц, оснащенных системой умного светодиодного освещения. Инициатива была реализована по проекту "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города"), который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Свет управляется системами контроля освещения. Эти системы учитывают наличие людей, транспорта, освещенность и время суток, чтобы включать и выключать освещение, тем самым экономя электроэнергию и деньги. Внедрение новой системы позволит также сократить выбросы парниковых газов.

На второй день форума запланировано зарыбление озера Молодежное по улице Дроздовича в молодом спальном районе, здесь же будет заложена аллея семейных деревьев, а в деревне Мотча откроется благоустроенный родник.

Республиканский экологический форум проводится с целью объединения усилий больших и малых белорусских городов в поиске эффективных путей дальнейшего устойчивого развития. Республиканский экологический форум проводится в Беларуси с 2003 года. В разные годы мероприятия проводились в Орше, Горках, Полоцке, Браславе, Мяделе, Речице, Гродно, Бресте, Молодечно, Бобруйске, Мозыре, Минске, Витебске. Организатором выступает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды при содействии местных исполнительных и распорядительных органов, международных организаций и партнеров.-0-