Новогрудок принимает XV Республиканский экологический форум

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. XV Республиканский экологический форум открывается сегодня в Новогрудке, сообщили сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Основная тема двухдневного форума - устойчивое развитие малых городов Беларуси: глобальные вызовы и локальные решения. Она отражает одну из ключевых задач, стоящих перед Беларусью и миром, - сохранение природных ресурсов для будущих поколений.

"Место проведения форума выбрано неслучайно. Главой государства определен курс на развитие малых населенных пунктов, создание в них комфортных условий для проживания. Новогрудок - это как раз тот город, который является одним из флагманов в сфере устойчивого развития средних и малых городов. В 2017 году Новогрудок стал пилотным городом проекта "Зеленые города" и уже сегодня является достойной базой для тиражирования опыта", - отметили в пресс-службе.

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XV Республиканского экологического форума "Оберегая природу родного края, разрабатывая стратегию разумного и экономного использования ее ресурсов, вы заботитесь о будущих поколениях, здоровье и благополучии наших детей и внуков", - отметил глава государства.

Программа форума насыщенна, запланированы научно-практические, образовательные, выставочные мероприятия. "Программа ориентирована на выполнение поручений главы государства по наведению порядка на земле и озеленению, созданию благоприятных условий проживания в городах, эффективной системы обращения с отходами, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия для будущих поколений и других важнейших поручений по вопросам охраны окружающей среды", - пояснили в министерстве.

Во время форума запланировано, в частности, торжественное открытие городских улиц, оснащенных системой умного светодиодного освещения. Инициатива была реализована по проекту "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города"), который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Умный свет управляется системами контроля освещения. Эти системы учитывают наличие людей, транспорта, освещенность и время суток, чтобы включать и выключать освещение, тем самым экономя электроэнергию и деньги. Внедрение новой системы позволит также сократить выбросы парниковых газов.

Республиканский экологический форум проводится с целью объединения усилий больших и малых белорусских городов в поиске эффективных путей дальнейшего устойчивого развития. Мероприятие даст возможность обменяться опытом представителям городов, высшей школы и научных кругов, частного бизнеса, международных организаций, общественности. К участию в форуме приглашены и представители природоохранных органов госуправления других стран.

Республиканский экологический форум проводится в Беларуси с 2003 года. В разные годы мероприятия проводились в Орше, Горках, Полоцке, Браславе, Мяделе, Речице, Гродно, Бресте, Молодечно, Бобруйске, Мозыре, Минске, Витебске. Организатором выступает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды при содействии местных исполнительных и распорядительных органов, международных организаций и партнеров.-0-