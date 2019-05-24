Играть в квадрат и классики научат на семейном фестивале в Гомеле

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй семейный фестиваль дворовых игр пройдет в Гомеле 26 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Окунуться в атмосферу беззаботного детства пригласят ребятню и взрослых 8 игровых двориков на территории средней школы №12. В каждом из них опытные модераторы смогут обучить различным играм. Классики, резиночки, хали-хало, квадрат, выбивалы, фрисби и т.д. - гостей праздника ждут развлечения на любой вкус. Желающие смогут испытать свои силы и в фигурном вождении на велосипеде, а продемонстрировать изобразительные способности предложат в конкурсе рисунка на асфальте.

"Дворовые игры передаются из поколения в поколения. Они очень разнообразны, требуют много движения, находчивости, смекалки, развивают массу физических навыков и умений. Такие игры не только полезны для здоровья, но и необходимы для воспитания смелости, ловкости, упорства в достижении цели, то есть для становления характера человека", - отметили в оргкомитете и подчеркнули, что досуг на свежем воздухе станет хорошей альтернативой времяпровождению в интернете, компьютерных играх и т.д.

Среди основных задач мероприятия - организация полезного семейного досуга, популяризация дворовых игр, здорового образа жизни.

Самых активных участников фестиваля ожидают дипломы, подарки, сувениры.

Организуют семейный праздник общественные объединения "ВелоГомель" и "Совет отцов города Гомеля". Фестиваль является частью проектов "ВелоСемья" и "Рух дваровых гульняў".-0-