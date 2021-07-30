Игровую комнату открыли в Брестской детской областной больнице

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В хирургическом отделении Брестской детской областной больницы сегодня открыли новую игровую комнату, передает корреспондент БЕЛТА.

Многофункциональное помещение оборудовали на месте бывшей ординаторской на третьем этаже главного корпуса. На ремонт и оформление ушло больше месяца: здесь заново положили пол, перекрасили стены, обновили потолки. На площади в 46 кв.м разместились учебная и игровая зоны, места для занятия творчеством и хранения игрушек, детская библиотека.

В игровой комнате дети в первую очередь будут проходить обучение, чтобы избежать пробелов в школьной программе. Для этого здесь поставили большие столы, за которыми смогут разместиться до 12 человек, и рабочее место для педагога. Помимо игротеки для маленьких пациентов продумано место отдыха для их мам.

Финансовые затраты в сумме Br35 тыс. взяла на себя компания "Санта Бремор". "По согласованию с администрацией лечебного учреждения был разработан специальный дизайн-проект. В интерьере игровой комнаты использованы материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим нормам. Яркое и жизнерадостное оформление творческого пространства должно помочь ребятам легче пережить разлуку с родными и друзьями, отвлечься и на время забыть о недугах", - сказала замдиректора ООО по маркетингу Олеся Елина.

"Лечение складывается не только из клинического мышления и умения врача, но и таких вот отвлеченных от медицины вещей. Попадая в этот оазис, дети будут отвлекаться от стрессовых мыслей. В общей сложности это просто помогает им быстрее выздоравливать", - отметил главный врач больницы Сергей Ковшик.

Это третья детская комната в больнице. В перспективе подобные помещения планируется создать в каждом ее отделении.

Брестская детская областная больница рассчитана на 417 коек. За год различную медицинскую помощь здесь получают около 80 тыс. маленьких пациентов. Сейчас здесь одновременно с лечебным процессом идет большая стройка - возводится новый корпус площадью 7,5 тыс. кв.м. Туда переместятся четыре отделения, будет открыт кабинет МРТ. Сдача важного социального объекта планируется в конце года.-0-