Имиджевая комната МЧС для детей появилась в больнице в Гомельском районе

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Имиджевая комната МЧС для детей появилась на базе Улуковской участковой больницы в Гомельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Ее открытие было приурочено к республиканской акции "День безопасности. Внимание Всем!".

Интерьер комнаты оформлен тематически с учетом возраста ее гостей. Для юных посетителей комнаты спасатели подготовили интересную обучающую программу. В деле безопасности задействован каждый квадратный метр помещения: помогают ребятам освоить азы и правила и рисунки на стенах, и показы любимого мультфильма. Именно героям мультсериала "Волшебная книга" отведена большая роль. Они предлагают гостям повысить свой "безопасный имидж", пройти "5 шагов спасения" и научиться правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

Родители с удовольствием и пользой проводят время в имиджевой комнате МЧС. По их мнению, такого "кабинета" в амбулатории не хватало. В ожидании своей очереди к врачу можно не просто развлечь детей, но и обучить их правилам безопасности.

В Гомельском районе это первая такая комната, всего в регионе их 14. В областном управлении МЧС подчеркнули, что с каждым годом имиджевых объектов МЧС становится все больше. Они везде востребованы.-0-