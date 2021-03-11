Инфекционную больницу планируют построить в Минске в ближайшие 5 лет

Владимир Кухарев во время встречи с трудовым коллективом МКСК "Минск-арена"

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфекционную больницу планируют построить в Минске в ближайшие пять лет. Об этом сегодня рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом МКСК "Минск-арена", сообщает БЕЛТА.

"Пандемия показала, что инфекционные больницы нужны, поэтому в ближайшие пять лет планируем построить корпус на 500 коек. Обеспечим его современным оборудованием, чтобы в части инфекционных болезней была возможность проводить быструю и качественную диагностику, лечение", - рассказал Владимир Кухарев.

Также глава города отметил, что в Минске будут уделять особое внимание медицинским учреждениям: реконструировать старые здания, строить новые и оснащать их современным оборудованием.-0-

Фото Сергея Шелега