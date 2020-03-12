Информационная повестка и судьба печатных СМИ - Карлюкевич встретился со студентами ГГУ

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Формирование современной информационной повестки, судьба печатных средств массовой информации, патриотизм и сохранение исторической памяти - эти и другие темы обсуждались сегодня на встрече министра информации Александра Карлюкевича со студентами и преподавательским составом Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

Акцент на встрече, которая прошла в формате открытого диалога, был сделан на том, что интересует студенческую молодежь, преподавателей вуза. "Хотелось бы поговорить, как массмедиа влияют на общественное мнение, какие форматы сегодня наиболее востребованы", - отметил Александр Карлюкевич.

Адресуя министру вопрос о роли современных СМИ, студент университета подчеркнул, что нынешнее время наполнено многими событиями, отличается стремительным ритмом жизни и большим количеством информации. Александр Карлюкевич поинтересовался, с чего начинается информационная повестка дня студента. С просмотра новостей, ответил тот. "Человека всегда интересует то, с чем жизнь находится в прямом контакте. Информационную повестку дня, проблемно-тематическое поле формирует сам читатель, зритель, слушатель, пользователь социальных сетей. Именно он влияет на содержание, контент, формат", - сказал министр.

Еще одна тема обсуждения - требования к современной редакции печатных изданий. По мнению Александра Карлюкевича, она должна быть многофункциональным механизмом. "Это такая редакция, которая кроме печатной версии выпускает большое количество новостей на своем сайте, интернет-портале. Это редакция, которая, исходя из своих материальных, технологических, технических возможностей, создает самые разные продукты", - убежден он. Важно присутствие редакций и в социальных сетях, мессенджерах. Министр обратил внимание, что в бумажных версиях в большей степени должны присутствовать эксперты, медиаэксперты, люди, которые обладают знаниями в области экономики, политики и могут донести читателям свои мысли, взгляды, прогнозы.

Прозвучал на встрече и вопрос, касающийся сохранения и защиты, в том числе на законодательном уровне, исторической правды о событиях военного времени, партизанском движении. Александр Карлюкевич отметил, что эти аспекты нашли отражение в Концепции информационной безопасности Беларуси. Он добавил, что в ближайшее время в парламенте готовятся чтения, связанные с 75-летием Великой Победы, где названные вопросы так или иначе будут обсуждаться.

Задавали сегодня и вопросы о понятии патриотизма, судьбе белорусского слова в СМИ, современной белорусской литературе в целом и произведениях для детей и подростков. Также министр ознакомился в ГГУ с работой литературного музея Alma Mater, центра обучения китайскому языку, литературно-просветительского центра "Патриотика" на филологическом факультете.-0-