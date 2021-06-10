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10 июня 2021, 16:06

Инфраструктура и доступность информации - Петришенко назвал условия развития внутреннего туризма

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для активизации внутреннего туризма необходимо активнее информировать людей о возможностях отдыха в стране и совершенствовать инфраструктуру. Об этом сказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на республиканском семинаре по развитию туризма в Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер подчеркнул, что для активизации туризма, в том числе внутреннего, наряду с системными решениями на уровне государства очень важны шаги, которые предпринимаются на местах. "Молодежной аудитории, например, необходимо доносить информацию через соцсети, мессенджеры, приложения. В Гродненской области есть положительные примеры - создано тематическое мобильное приложение", - обратил внимание Игорь Петришенко. Эффект, как подчеркивалось во время семинара, заметен. Есть интерес у молодых людей к туробъектам страны, и даже в санаториях региона отмечают увеличение доли молодежи среди отдыхающих.

"Наряду с информационной составляющей необходимо подтягивать под потребности туристов инфраструктуру, предложить им комфортные условия размещения, хорошую кухню", - добавил Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что в сфере услуг хорошие возможности для развития открываются прежде всего для частного бизнеса.

По словам вице-премьера, в регионах все направления туризма - событийного, гастрономического, религиозного, медицинского и промышленного - должны развиваться в комплексе. В качестве примера он привел опыт Гродненской области по объединению усилий соседних районов в развитии туристического потенциала. В таком туристическом кластере гостям предлагают комплексный продукт, предусматривающий посещение тех или иных объектов на территории сразу нескольких районов.

Игорь Петришенко также обратил внимание, что активнее в организации путешествий по стране мог бы работать железнодорожный транспорт. Далеко не полностью реализован и потенциал водных артерий.

Вице-премьер резюмировал, что в Беларуси есть что показать гостям, но для развития туризма очень важно инициативно работать по всем направлениям.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник отметил, что несмотря на удар, нанесенный пандемией по туризму, вынужденная пауза позволила более качественно наладить работу по некоторым направлениям. "Речь не только о создании комфортных условий для туристов, но и об информационном обеспечении. Например, мобильные приложения, готовые маршруты с туристическими объектами, местами отдыха, питания для разных категорий туристов, целевых групп", - подчеркнул Владимир Караник.

Особое место отводится туристско-информационным центрам, которые будут не только информировать о маршрутах, интересных местах, объектах общепита и гостеприимства, но и предоставлять туристам скидки на различные услуги. К слову, в Гродненской области действуют 12 подобных центров. Активно развивается и другая инфраструктура, в том числе реконструируются исторические объекты, открываются новые гостиницы и рестораны. Совершенствуется логистика, регулярно обновляются и устанавливаются новые знаки туристско-ориентирующей навигации, улучшается цифровое сопровождение туристов, растет количество аккредитованных гидов.

В Гродно 9 и 10 июня проходит республиканский семинар по развитию туризма в регионе. Накануне его участники знакомились с туристическим потенциалом Гродно и окрестностей. Сегодня основные вопросы по развитию туризма в регионе обсуждались на заседании в облисполкоме.-0-

Фото Леонида Щеглова

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