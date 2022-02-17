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17 февраля 2022, 17:14

Инициатива ФПБ "Мы вместе - за Беларусь" нашла живой отклик в Брестской области

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Районные и городские объединения профсоюзов Брестской области активно включились в реализацию инициативы ФПБ "Мы вместе - за Беларусь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

В эти дни в регионе в расширенном формате проходят заседания советов городских и районных объединений профсоюзов с участием социальных партнеров, представителей общественных организаций. Такие встречи уже состоялись в большинстве административных территорий области. В центре внимания участников - деятельность профсоюзов по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся, Декларация ФПБ о поддержке референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, задачи на 2022 год.

Председатель Кобринского городского объединения профсоюзов Людмила Ботвич сегодня на заседании совета отметила, что проект изменений в Конституцию широко обсуждался в трудовых коллективах района. "Лично я провела более 30 встреч и бесед с людьми. Очевидно, что эта тема вызвала значительный интерес и положительный отклик. Мы старались донести до граждан правдивую информацию, дать ответы на волнующие их вопросы, возникающие в ходе этой важной политической кампании. Можно с уверенностью сказать: в трудовых коллективах, где есть профсоюзы, нам это удалось", - подчеркнула профсоюзный лидер.

Она отметила, что в прошлом году профсоюзные первички появились в четырех организациях частной формы собственности. Сейчас коллективные договоры действуют в 163 организациях из 187 на территории района. Благодаря этому более 22 тыс. членов профсоюзов имеют дополнительную защиту в виде социальных мер и гарантий.

"Мы, как общественная организация, которая традиционно стоит на защите профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, видим, что несмотря беспрецедентные вызовы в стране сохраняется положительная динамика реальных доходов населения, реальной заработной платы. Не урезана ни одна социальная программа, строится жилье. К слову, данные социальные гарантии прописаны и в новом Генеральном соглашении на 2022-2024 годы. Стоит отметить, что именно благодаря усилиям Федерации профсоюзов Беларуси удалось сохранить, а где-то и расширить имеющийся социальный пакет", - сказала Людмила Ботвич.

По информации областного объединения профсоюзов, в трудовых коллективах региона прошло более 1,5 тыс. встреч и бесед по проекту обновленной Конституции. Солидарную поддержку инициативе Федерации профсоюзов "Мы вместе - за Беларусь" выразили лидеры всех общественных организаций Брестской области.-0-

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