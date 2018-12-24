Инициативных женщин Оршанского района обучат основам агробизнеса

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал бесплатный проект "Предприимчивая землевладелица". Пятидневный семинар-практикум, на который приглашены владелицы земельных участков, желающие заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур для получения дохода, начнется 26 декабря в Орше. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Цель семинара - оказание комплексной поддержки в реализации предпринимательских проектов. В процессе обучения участники получат четкий план действий, апробированные решения, технологии и инструменты управления своими проектами, опыт решения нестандартных задач, реализации творческого и предпринимательского потенциала, консультации экспертов и менторов, разработают план посадки растений на земельном участке.

Кроме того, предусмотрено посещение агроусадеб и фермерских хозяйств, а также бизнес-инкубатора в Минске. Планируется, что проект будет реализовываться в течение 2019 года.

Организаторами проекта выступают республиканское общественное объединение "Белорусский детский фонд" и Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района. Его исполнители и разработчики КУП "Молодежная социальная служба", Центр поддержки предпринимательства ООО "АЛРИиКо" и ОДО "Бизнес-развитие".-0-