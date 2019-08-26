Инклюзивная спортивная площадка появилась в Новополоцке

26 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Открытием инклюзивной спортивной площадки запомнится начало нового учебного года в средней школе №8 Новополоцка. Объект появился благодаря проекту "Новополоцк - от инклюзивной школы к инклюзивному городу", реализуемому при финансовой поддержке Европейского союза, сообщили БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

Новый спортивный объект универсален в плане доступности для детей с разными возможностями, а также с точки зрения адаптивности под виды спорта: здесь можно заниматься гандболом, теннисом, волейболом, баскетболом. С его появлением к командным спортивным играм смогут приобщиться учащиеся с инвалидностью (из 386 учащихся в этой школе 29 - с ограниченными возможностями), что благотворно скажется на их физическом и эмоциональном здоровье.

Объект был построен за три месяца силами местных организаций: проектированием занимался Новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект", все строительно-монтажные работы осуществил трест №16, инжиниринговые услуги оказывало управление капитального строительства, компания "Мирамет" изготовила спортивное оборудование. Лишь за производство и укладку бесшовного резинового покрытия отвечала витебская фирма.

Церемония открытия спортивной площадки состоится утром 2 сентября возле средней школы №8, затем мероприятие продолжит спортивная эстафета, в которой примут участие школьники с разными физическими возможностями.

Итоги проекта "Новополоцк - от инклюзивной школы к инклюзивному городу", реализуемого Новополоцким горисполком при финансовой поддержке Европейского союза, подведут в ноябре. Ранее благодаря этой инициативе в СШ №8 был построен лифт, открыт класс дистанционного обучения, адаптирован под нужды детей с ограниченными возможностями Дворец детей и молодежи. Финальным объектом проекта станет детский оздоровительный лагерь "Изумрудный", где планируется реконструировать один из корпусов и создать элементы безбарьерной среды.-0-