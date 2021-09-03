Инклюзивное кафе организовали в новой кулинарной мастерской Лепельского ТЦСОН

3 сентября, Лепельский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В центре трудовой и социально-бытовой реабилитации инвалидов территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Лепельского района сегодня открыли садоводческую и кулинарную трудовые мастерские. Там люди с ограниченными возможностями будут получать профессиональные навыки, передает корреспондент БЕЛТА.

При кулинарной мастерской открыли инклюзивное кафе, где посетители центра реабилитации будут под руководством специалистов осваивать азы профессий бариста, официант, повар. Меню в кафе изначально будет достаточно разнообразным. Кроме горячих напитков - а кофе здесь будут готовить любого вида с помощью кофе-машины - работники и посетители центра побалуют гостей пиццей, свежей ароматной выпечкой, вкуснейшими пончиками. Жители райцентра смогут заходить сюда, чтобы провести время в уютной обстановке или заказать любые блюда навынос.

В садоводческой мастерской на прилегающем к центру участке люди с инвалидностью выращивают ходовые на рынке овощи и саженцы для продажи населению. Посетители центра реабилитации охотно работают на огороде и в теплицах. Выращенный экологически чистый урожай пойдет на нужды кулинарной мастерской, а излишки смогут продать на местной осенней ярмарке. Впрочем, для людей с инвалидностью занятия в мастерских не столько способ заработать, сколько часть трудотерапии.

В следующем году центр реабилитации пополнится новым общежитием. "На базе Лепельского ТЦСОНа будет организован областной центр реабилитации для людей с инвалидностью. Они будут жить в новом комфортабельном здании, в течение двух месяцев обучаться в трудовых мастерских, среди которых есть и швейные. У проживающих будет возможность уделять время творческим занятиям: в центре обучают бисероплетению, изготовлению сувенирной продукции, в том числе с национальной символикой", - рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.-0-