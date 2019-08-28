Инклюзивную спортивно-игровую площадку откроют в Бресте 1 сентября

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первый в Беларуси инклюзивный центр продвижения ЗОЖ откроют в Бресте 1 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Инклюзивная спортивно-игровая площадка создана в микрорайоне Березовка по улице Мошенского, 66. Еще до того, как завершилось строительство, центр стал местом притяжения горожан всех возрастов и разных физических возможностей. Любой желающий может здесь позаниматься на уличных тренажерах для воркаута, поиграть в волейбол, бочча, шоудаун, аэрохоккей, новус, дартс. Оборудованы велодорожки, детский игровой комплекс, качели, карусели.

Инициатива создания центра принадлежит областному молодежному общественному объединению "Инвалид и среда" и реализована в рамках проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД). Проект финансируется Европейским союзом, софинансируется МИД Польши и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси. Сумма финансирования превысила 46,3 тыс. евро.

Партнерами проекта выступили церковь христиан адвентистов седьмого дня. Также в реализации инициативы помогали спонсоры: ОАО "Савушкин продукт", СП "Санта Бремор" ООО, ЧУП "Цветбет", частные лица.

По случаю открытия инклюзивного центра состоится спортивный фестиваль "Спорт для всех!", участниками которого станут около 30 молодых людей с инвалидностью. Ожидается, что мероприятие посетят спортсмены-паралимпийцы - чемпионка Европы, победительница Кубка мира по спортивным танцам на колясках Анна Сиротюк, чемпион мира и Европы по паратхэквондо Александр Данилюк.

Насыщенная программа подготовлена для детей. Их ждут викторины, эстафеты, игры, творческие мастер-классы, мото- и автопробеги. Игровой транспорт предоставит кобринская фабрика игрушек "ПП Полесье".-0-