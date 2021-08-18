Инклюзивный фестиваль для детей пройдет в Поставах 22 августа

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный праздник-фестиваль "Особенные как все" пройдет 22 августа в спортивно-туристическом комплексе "Озерки" в Поставах, сообщили БЕЛТА организаторы.Праздник помогает особенным детям с тяжелыми заболеваниями стать на шаг ближе к своей мечте: хоть ненадолго, но побывать в счастливом и беззаботном детстве. Впервые фестиваль проводился в 2019 году, тогда присоединились 87 семей. В этот раз ожидается участие 150 детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, онкологией, а также их братьев и сестер из маленьких городков и деревень.На открытой площадке будут организованы фуд-корты и кэнди-бар. Пройдут мастер-классы по росписи пряников, лепке из глины, рисованию на воде, созданию украшений для волос. Ребята смогут добавить ярких красок и на свои лица и руки с помощью мастеров аквагрима и стикер-тату. Конечно, гостей будут развлекать аниматоры, планируется много конкурсов, танцев, развлечений, но так, чтобы дети не переутомлялись."Многие считают, что особенный ребенок - это страшно. Общество боится смотреть, особенные семьи боятся себя показать. Я сама мама особенного ребенка и знаю, что это такое. Если в Минске возможностей больше, то в глубинке такие семьи закрываются от всех, варятся в своем быту. Основная цель проекта и фестиваля - помочь им увидеть, что может быть по-другому, взглянуть на своих детей иначе, вывести их за пределы квартир и закрытых домов. Разбить стену непонимания и страха. Изменить стереотипы и отношение общества к особенному детству", - пояснила организатор проекта Рита Шилей.Она добавила, что проект уникален тем, что он некоммерческий и реализуется благодаря помощи неравнодушных людей.Фестиваль проходит при поддержке Поставского райисполкома, который помогает с площадкой. Кроме того, местный ТЦСОН, а также ТЦСОН Глубокского района обеспечивают транспорт для доставки семей, у которых тяжелое материальное положение, на праздник. Откликнулись и новые помощники - служба такси, водители которой привезут шесть семей. Очень ценна помощь волонтеров, которые на личном транспорте доставят ребят и их семьи из самых отдаленных деревень.-0-