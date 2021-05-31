Инклюзивный фестиваль "Особенные, как все" пройдет в Поставах

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивный фестиваль "Особенные, как все" пройдет 22 августа в Поставах, рассказала сегодня журналистам организатор этого социально-благотворительного проекта Рита Шилей на пресс-конференции в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые мы провели инклюзивный фестиваль в 2019 году, в нем приняли участие более 100 особенных семей. Это праздник улыбок и доброты, где были различные мастер-классы, анимации, также осуществлялась психологическая помощь", - отметила Рита Шилей.

"Проводить подобные праздники и такую работу важно для того, чтобы в обществе знали, что существует много семей, которые нуждаются в помощи. И если мы будем помогать, открывать свои сердца, то эти дети меньше будут чувствовать себя ограниченными", - уверена организатор.

По словам Риты Шилей, проект "Особенные, как все" появился около 5 лет назад. "Появился не случайно, так как я сама мама особенного ребенка. И самая главная проблема, с которой мы столкнулись, воспитывая свою уже 9-летнюю дочь, в том, что наше общество боится смотреть на таких детей, а родители боятся детей показать обществу. Получается замкнутый круг. И на протяжении нескольких лет сталкиваясь с социальными, физическими, психологическими трудностями, я пришла к тому, что захотелось показать обществу таких детей посредством поддержки, помощи и любви", - поделилась она.

Большой проект "Особенные, как все" состоит из трех частей. Первой является фотопоказ, который представляет истории семей с особенными детьми. "Главное здесь - показывать их не со стороны болезни, а со стороны обычных детей", - подчеркнула Рита Шилей.

"По сути, проект "Особенные как все" начался именно с фото. Потом начали подключаться волонтеры, и мы стали проводить вторую часть благотворительной акции - "Сегодня я волшебник", когда в канун Нового года исполняются мечты детей. "В этом году 160 ребят из семи районов Витебской области приняли участие в проекте. А "волшебники" были из 72 городов пяти стран. Волонтеры обзванивали семьи и просто спрашивали, что бы хотел их ребенок в подарок на праздник. Благодаря таким акциям мы сами знакомимся с такими семьями, узнаем, с какими проблемами они сталкиваются, и помогаем им дальше", - добавила организатор.

Третьей и самой масштабной частью является инклюзивный фестиваль.-0-