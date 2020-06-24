Инклюзивный пляж на Заславском водохранилище открывается 27 июня

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие первого в столице инклюзивного пляжа с безбарьерной средой на Заславском водохранилище состоится 27 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко.

"Пляж уже, можно сказать, функционирует, сейчас там идут последние приготовления. Будут проходить разные мероприятия, в том числе на воде. Можно будет показаться на лодках, гидроциклах, покупаться. Сделаем пикник, будут и другие активности", - рассказал Евгений Шевко.

На мероприятии сами инвалиды-колясочники опробуют и покажут, насколько территория 9-го пляжа на Заславском водохранилище (в районе санатория "Юность") адаптирована для их отдыха: как обустроенные деревянные дорожки, специальный понтон, поручни в месте спуска в воду, просторная раздевалка и биотуалет, прочие нюансы делают более комфортным и доступным отдых пожилых граждан, людей с ослабленным зрением, беременных женщин и мам с детьми.

Создание инклюзивного пляжа стало возможным благодаря проекту "ПляжИК", который стал финалистом Social Weekend и получил поддержку меценатов. Во время народного голосования в поддержку этой идеи поступило 850 сообщений.

Идея реализуется в партнерстве с Республиканской ассоциацией инвалидов-колясочников. В последующем планируется проводить на новом пляже различные мероприятия, многие из которых включены в план Министерства спорта и туризма. Например, в будущем здесь пройдут туристические слеты, соревнования по рыбалке.

УП "Минское лесопарковое хозяйство", обслуживающее четыре водохранилища (Цнянское, Заславское, Дрозды и Криница), планирует в этом сезоне изучить спрос на подобные пляжи и добавлять элементы безбарьерной среды на другие пляжи по мере необходимости.-0-