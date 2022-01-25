Инновации в технических и экономических системах обсудят на конференции в Гомеле

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. VII Международная научно-техническая конференция магистрантов "Инновации в технических и экономических системах" (ИТЭС) пройдет 26-27 января в Белорусском государственном университете транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

На участие в научном форуме уже подано более 90 заявок.

Свои доклады участники конференции представят по трем направлениям. Темой обсуждения станут технологии и инфраструктура городов и регионов - транспорт, строительство, энергетика, связь. Пойдет речь и об инновационном потенциале промышленных предприятий, а также об экономических вопросах региона и отраслевых комплексов. Лучшие доклады отметят дипломами.

В университете отметили, что форум пройдет с соблюдением всех противоэпидемических санитарных норм и требований.

Конференция нацелена на активизацию научной работы магистрантов в области исследования технических и экономических наук.

Организаторами выступают Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, Белорусский государственный университет транспорта.-0-