Инспекция МНС по Ленинскому району провела семейный конкурс по налоговой грамотности

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдел информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Минска провел ко Дню семьи конкурс-викторину "Налоговая грамотность". Семейный конкурс организовали в Лошицком усадебно-парковом комплексе, сообщили БЕЛТА в ИМНС по Ленинскому району.
Во время конкурса семьи распределяли ожидаемые доходы по различным расходным статьям, отвечали на шутливые вопросы, касающиеся налогов и налогообложения, отгадывали тематические загадки.
Семьям-победителям вручили благодарности, памятные призы с символикой налоговых органов Беларуси, сладкие подарки. Семьи, допустившие неточности в ответах, получили утешительные призы: тренажеры по математике "Деньги любят счет", пазлы, раскраски и сладкие призы.
В ИМНС обратили внимание, что участники мероприятия получили не только призы, но и полезную информацию по налогообложению. Дополнительные знания пригодятся в ситуациях, с которыми может столкнуться каждый - при декларировании доходов в случае продажи жилья, автомобиля, получении налоговых вычетов при улучшении жилищных условий, обучении детей, а также осуществлении деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.-0-
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