9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция МНС по Слуцкому району выявила занижение цен при экспорте товаров, сообщили БЕЛТА в ИМНС по Минской области.

"Занижение цен при экспорте товаров не осталось без внимания инспекции МНС по Слуцкому району. Налоговой инспекцией установлены взаимоотношения белорусской организации со взаимозависимым лицом - резидентом Литвы. Сделка по реализации продукции белорусской организацией в адрес иностранной подпадает под категорию сделок, подлежащих контролю соответствия рыночным ценам в соответствии со статьей 88 Налогового кодекса. Инспекцией установлено, что показатель рентабельности затрат указанной сделки ниже минимального значения диапазона рыночных показателей рентабельности по организациям, которые ведут сопоставимую деятельность", - рассказали в инспекции.

По результатам анализа в адрес белорусской организации направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет налог на прибыль. Организация представила налоговую декларацию (расчет) по налогу на прибыль с внесенными изменениями и дополнениями. Дополнительно исчислен и уплачен в бюджет налог в сумме Br273 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят мероприятия камерального контроля, который позволяет дистанционно выявить признаки нарушений и уведомить об этом плательщиков для возможности добровольно уточнить свои налоговые обязательства и доплатить налоги без привлечения к административной и уголовной ответственности.-0-