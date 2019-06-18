Инструкция о консервации основных средств в собственности города утверждена в Минске

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке консервации основных средств, находящихся в собственности города Минска, утверждена решением Мингорисполкома №1020 от 4 апреля 2019 года. Оно опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Инструкция определяет порядок консервации имущества, относящегося к основным средствам, находящегося в собственности города Минска и переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление коммунальным юридическим лицам.

Под консервацией основных средств понимается их временное выведение в установленном порядке из хозяйственного оборота для обеспечения сохранности и возможности дальнейшего функционирования. А расконсервация, соответственно, - введение в установленном порядке в хозяйственный оборот.

Документом устанавливается срок консервации (от трех месяцев до года), порядок исчисления общего периода и возможности для продления срока консервации. Определены основания для проведения процедуры и порядок выработки и рассмотрения соответствующих решений Мингорисполкома, а также источники финансирования. Перечислены основные работы по консервации и мероприятия, которые проводятся в этот период, и другое.

Особенности консервации отдельных видов основных средств устанавливаются иными актами законодательства.-0-