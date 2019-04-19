Интеграция образования и производства важна для подготовки высококвалифицированных кадров - проректор ГрГУ

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для подготовки высококвалифицированных кадров необходимо тесное взаимодействие университета и заказчика кадров. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе Гродненского государственного университета им. Я.Купалы Юрий Романовский, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Во время Послания Президент акцентировал внимание на подготовке специалистов с учетом реальных потребностей государства. Необходимо также обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства.

"В университете сформирована концепция практико-ориентированного обучения. Это касается не только создания возможностей для студентов пройти стажировку на том или ином предприятии. Заказчики кадров, будущие работодатели активно привлекаются к проектированию образовательных программ. Мы видим, что они готовы делиться опытом, предлагают свои знания при проведении занятий, зачастую определяют траекторию подготовки того или иного специалиста", - отметил Юрий Романовский. Примером в таком взаимодействии могут стать компании IT-сферы, а также развивающиеся предприятия, которым зачастую нужны определенные высококвалифицированные специалисты.

Есть несколько примеров, когда такая кооперация науки, образования и производства приводит к созданию новых инновационных предприятий, причем на базе университета. Активно развивается созданный в 2018 году научно-технологический парк ГрГУ им. Янки Купалы.

"Технопарк становится для студентов той площадкой, где они могут не просто пройти стажировку, но и реализовать свои идеи. Например, один из наших выпускников планирует создать на базе технопарка инновационное производство. Случай не единичный. Приходит инвестор, у которого есть идея, финансы, но ему нужно содействие в интеллектуальной и научной сфере, нужны люди, которые могут сделать идею готовым продуктом или услугой", - сказал Юрий Романовский. Он подчеркнул, что главная задача технопарка заключается во взращивании новых инновационных предприятий, а возможно и новых сфер производства, с поддержкой в виде льготного налогообложения, доступной аренды площадей и современного оборудования.

Сейчас много внимания уделяется внедрению собственных научных разработок в производство, формированию у студентов и преподавателей предпринимательской культуры. Для решения этих задач в университете создан центр трансфера технологий. Его работа направлена на выстраивание взаимодействия ученого и реального сектора экономики, бизнеса. Центр не просто ищет инвестора, его деятельность заключается в подборе команды, способной реализовать идею, вывести на рынок готовый и востребованный продукт.-0-