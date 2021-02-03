3 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуальный онлайн-конкурс "101 умник" стартовал в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Отборочные этапы пройдут по 4 февраля. Присоединиться может любой желающий школьник. В финальном состязании 5 февраля встретятся 40 лучших ребят области.

Интеллектуальный баттл разворачивается ежедневно в течение этой недели ровно в 15.00 в группе "МЧС Гомельской области" социальной сети ВК. Спасатели выходят в прямой эфир и проводят игру. Участникам задают 50 вопросов на тему безопасности, предлагая по 4 варианта ответа. "Ребята, подключаясь к онлайн-трансляции, отвечают на вопросы работников МЧС с помощью мобильного телефона и зарабатывают баллы. На основании скорости и правильности ответов в течение игры формируется рейтинг лучших игроков. По итогам конкурса в финал проходит 10 сильнейших юных спасателей", - рассказали в областном управлении МЧС.

Первые отборочные туры продемонстрировали нешуточную борьбу между ребятами из разных районов области. "Каждый участник старался максимально быстро и правильно ответить на вопросы спасателей. Игра длилась почти час, и соперничество нарастало. Каждый хотел оказаться в рейтинге выше и пройти в финал увлекательного состязания "101 умник", - отметили спасатели.

Игра проходит в регионе впервые. Ее цель - популяризация движения спасателей-пожарных, работы объединений по интересам "Юные спасатели-пожарные" и закрепления знаний в вопросах пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности, истории и развития службы спасения.-0-