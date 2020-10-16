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16 октября 2020, 08:49

Интерактивная выставка "Дом великана" открывается в Гомеле

Фото vaschenko.by
Фото vaschenko.by

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка "Дом великана" открывается в Гомеле, сообщили БЕЛТА в картинной галерее Г.Х. Ващенко.

Перед посетителями предстанет новый мир, где знакомые предметы увеличены в десятки раз. Многие поймают себя на мысли, что действительно попали в дом великана. В этом интерьере диван размером с грузовик, тюбик зубной пасты размером с кровать, а в банку сгущенного молока легко забраться целиком. По словам организаторов, "Дом великана" - настоящий аттракцион. Здесь экспонаты можно трогать, брать в руки и обязательно фотографироваться с ними на память.

Необычное пространство разместится в выставочном зале галереи по пр.Ленина, 43.

Выставка продлится до 10 января 2021 года.-0-

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