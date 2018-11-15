Интерактивную профориентационную выставку проведут для абитуриентов в Гродно

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интерактивную выставку по профориентации для старшеклассников организуют сегодня в Гродно во время молодежного профсоюзного форума "Студенческая осень - 2018". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом организационной и общественной работы Гродненского областного объединения профсоюзов Елена Квартник.

Форум пройдет на базе нескольких учебных организаций города. В интерактивной форме школьникам расскажут о профильном образовании и новых перспективных направлениях и компетенциях, которые будут актуальны в будущем, покажут возможные горизонты профессионального развития и ответят на вопросы, касающиеся программ подготовки и правил поступления в вузы, возможностей практики и дальнейшего трудоустройства. Студенты гродненских университетов предложат гостям форума попробовать себя в различных профессиях: медик, журналист, педагог, следователь и др.

Например, представители педагогического факультета ГрГУ им. Янки Купалы проведут мастер-классы по пескографии и детскому творчеству, а будущие юристы покажут, как составлять фоторобот и снимать отпечатки пальцев. Коллекцию бабочек презентуют студенты аграрного университета, они также познакомят гостей форума с профессией ветеринара. Студенты медуниверситета помогут школьникам отработать навыки оказания первой помощи, занятия пройдут на специальном роботе-тренажере.

Со своим образовательным проектом на форуме выступит Международный университет "МИТСО". Для участников презентуют онлайн-программу "Познай себя. Проверь себя". Непосредственно на выставке будет представлена возможность проверить уровень своих теоретических знаний по 14 предметам, получить консультации по правилам поступления в университеты, а также пройти профориентационное тестирование по различным методикам для определения склонности к той или иной профессии.

"Студенты, учащиеся и школьники встретятся на одной площадке. Интересующие вопросы ребята смогут задать напрямую, из первых уст узнать, на кого лучше учиться, кем и где работать, послушать истории студенческой жизни и даже попробовать себя в будущей профессии", - отметила Елена Квартник. Она добавила, что форум направлен на обеспечение занятости молодежи, закрепление молодых специалистов на рабочих местах, а также налаживание конструктивного диалога между выпускниками учреждений высшего образования и руководством предприятий.

Во время форума "Студенческая осень" пройдут и другие мероприятия. Гродненские студенты отправятся на производственные экскурсии на предприятия города. Кроме того, молодые люди вместе с представителями профсоюзных организаций и руководства учебных заведений за круглым столом обсудят роль профсоюзов в формировании гражданского общества. Завершится форум торжественным гала-концертом.-0-