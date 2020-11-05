Интерактивные чтения проходят в Центральной библиотеке Могилева

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Интерактивные чтения "Беларусь у фантастычных апавяданнях" по произведению Яна Барщевского проходят в Центральной городской библиотеке имени К.Маркса в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Присоединиться к чтениям может любой желающий: либо в библиотеке, либо по средствам интернета, - отметили в учреждении культуры. - Для этого можно в любой день прийти в библиотеку и почитать произведения первого белорусского фантаста. А для того, чтобы присоединиться к нашему флешмобу в интернете, необходимо записать видео, на котором участник будет выразительно читать произведения Яна Барщевского. После этого нужно разместить ролик в любой социальной сети с хештегом #карлмарксрекомендует".

По словам заведующей информационно-библиографическим сектором отдела обслуживания населения и информации Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Клавдии Ильинич, автор и произведение для интерактивных чтений были выбраны не случайно. "Сейчас идут школьные каникулы и важно, чтобы дети проводили время с пользой. Старшеклассники по школьной программе проходят произведение Яна Барщевского "Беларусь у фантастычных апавяданнях". Участие в наших чтениях поможет детям лучше понять произведение, - отметила Клавдия Ильинич. - А еще эта книга показывает необычный и богатый мир белорусской литературы и родного языка". А чтобы лучше понять образы, которые использует автор в своем произведении, в библиотеке проходит тематическая выставка графических работ могилевской художницы Людмилы Баглей.

Старт чтениям дали педагоги и ученики средней школы №41 Могилева, следующими эстафету примут сами сотрудники библиотеки, а после них к флешмобу присоединится Могилевский областной драматический театр.

Интерактивные чтения продлятся в Могилеве до конца ноября.-0-