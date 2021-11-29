Интерактивные площадки и мастер-классы: в Могилеве торжественно закроют третий трудовой семестр

29 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Интерактивные и диалоговые площадки, мастер-классы и награды студотрядовцам: в Могилеве 30 ноября торжественно закроют третий трудовой семестр. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете БРСМ.

"Областной этап республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" состоится в кинотеатре "Родина", - отметила главный специалист обкома Анжелика Явных. - Программа мероприятий возьмет старт в 11.00 с открытия после реставрации памятного знака "Звезда БРСМ", восстановленного бойцами студотрядовского движения региона в Комсомольском сквере перед кинотеатром. После свою работу начнут интерактивные площадки "Молодость в бойцовке". Для гостей и участников областного этапа будут организованы мастер-класс по художественной росписи пряников в стиле Белорусских студенческих отрядов и молодежный флешмоб "Едины ритмом БСО".

Во время мероприятия желающие смогут сделать фото на память в тематической фотозоне "Труд Крут", а также познакомятся с экспозицией, посвященной достижениям Белорусских студенческих отрядов Могилевской области. В 12.30 состоится открытый диалог "Мой студотряд - время с пользой. Перспективы развития молодежного движения", во время которого пройдет встреча со вторым секретарем Центрального комитета БРСМ Александром Прохоровым. К беседе также присоединятся командир республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская, ветераны студотрядовского движения, комсостав республиканского трудового проекта "Атлант-2021". Собравшиеся обсудят проблемные вопросы и предложат инициативы.

В 13.40 начнется торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра 2021 года, в ходе которой свои награды получат лучшие командиры, комиссары и бойцы студенческих отрядов, штабы трудовых дел учреждений образования и наниматели Могилевской области. Командир Могилевского областного штаба студенческих отрядов Владимир Павловский передаст командиру Брестского областного штаба Максиму Харитонику статуэтку в виде аиста - символа преданности славным традициям студотрядовского движения.

"В 2021 году в Могилевской области трудоустроено 3517 студотрядовцев в составе 289 профильных отрядов, - заключила Анжелика Явных. - Они работали в строительных, педагогических, производственных, сервисных, сельскохозяйственных, медицинских и экологических отрядах".-0-