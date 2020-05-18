Интернет-экспедиция и виртуальный квест: в Гродно запускают агрогиаду

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Агрогиада для учеников и преподавателей классов аграрной направленности стартует сегодня в Гродно, форум пройдет в дистанционном формате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном институте развития образования.

"Заявки на участие подали более 100 педагогов со всей страны и свыше 200 школьников. Продлится агрогиада по 22 мая. Каждый из пяти дней будет насыщен интересными событиями", - рассказали в институте.

Школьники, например, пройдут виртуальный агроквест. В его программе интернет-экспедиция "Беларусь аграрная", творческий эконом-проект "Мой край хлебосольный", а также профориентационный стрим "Кладезь знаний в нем сокрыт". Кроме того, ученики посетят психологическую веб-лабораторию "Себя в этой жизни открыть", а также мастерскую профессиональных открытий "Формула моего успеха".

Во время аграрно-педагогического форума, который пройдет в режиме видеоконференции, учителя и специалисты обсудят работу в агроклассах и сетевое взаимодействие учителей. В программе также аграрно-педагогическая e-mail конференция "Классы аграрной направленности: от теории к практике", баркемп "АгроПроф", флешмоб "АгроNEXT".

В Гродненском областном институте развития образования проводится системная работа по организационно-методическому сопровождению деятельности факультативного занятия "Введение в аграрные профессии", организована образовательная платформа "АгроКласс". Агрогиада стала итогом двухлетнего цикла работы института.-0-