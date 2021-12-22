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22 декабря 2021, 13:11

Интернет на службе печатных СМИ: в Витебске прошел тематический медиафорум

Фото из архива
Фото из архива

22 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В первом белорусско-российском форуме "Новые медиа в эпоху цифровизации", который сегодня проходит в режиме офлайн и онлайн в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова, принимают участие более 100 человек из Беларуси и России, передает БЕЛТА.

В форуме участвуют руководители районных газет, журналисты и преподаватели вузов, представители молодежного движения Витебской и Смоленской областей. Главной темой стала цифровизация современных СМИ. Трансформация медиапространства, использование мессенджеров для популяризации печатных изданий, технологии продвижения сайтов региональных газет, тиражирование недостоверной информации и противостояние фейкам - такие вопросы обсуждают спикеры-эксперты с заинтересованной аудиторией.

Заместитель директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин рассказал участникам медиафорума, как привлечь на сайт СМИ новых посетителей, повысить из лояльность и увеличить доходность интернет-ресурса. "Сайт есть у каждого регионального СМИ. И вопрос здесь в отсутствии роста, развития. Тексты и заголовки, казалось бы, интересные и хорошие, подача неплохая, но никто этот ресурс не замечает. Сайты и мессенджеры должны стать единой системой, и для каждого ресурса нужно менять подачу информации", - отметил эксперт. Он сравнил наличие сайта с автомобилем: когда он есть и вполне приличного вида, но либо едет медленно, либо в нем вообще отсутствует мотор. Это говорит о том, что некоторые руководители региональных газет даже не заглядывают в "начинку" сайта, а потому не знают, как делать его видимым для поисковых систем и, соответственно, пользователей сети. Здесь важно разбираться в технической стороне, знать, как меняются алгоритмы поисковиков и что может перетянуть внимание аудитории на сторону конкретного сайта.

Гости из Смоленска рассказали, как они используют сайты, мессенджеры, соцсети для продвижения и популяризации печатных изданий, какую подачу контента используют, чтобы сделать интересными интернет-ресурсы и бумажный вариант газеты, и как привлекают новых читателей. "Наша задача прежде всего выпускать наш контент в печатном виде. Визуализация, тактильные ощущения и запах типографской краски - все это очень важно для большей части наших читателей. Мы все понимаем, что наша аудитория стареет и нам нужно привлекать более молодую. Один из способов, который мы используем, - заметки и статьи о молодежи, школьниках. Их родители, читая газету, постепенно становятся ее подписчиками, в том числе для того, чтобы сохранить вырезки из газет на память. Также мы постоянно проводим различные конкурсы, приуроченные к различным праздникам, в том числе семейным. Оценивают такие конкурсные работы сами читатели и пользователи сети, что еще больше повышает популярность наших медиа. У региональных и областных газет есть свои сайты, группы в мессенджерах. В каждой из них мы делаем акцент на разной информации. Например, для "Одноклассников" готовим посты для возрастной аудитории, во "ВКонтакте" размещаем молодежный контент и так далее. При этом информация там не дублируется с газетой, подается дозированно, полный текст статей есть только в печатных изданиях, а в сетях дается лишь анонс", - ответила на вопрос корреспондента БЕЛТА председатель Смоленского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Марина Проскурнина.

Она также добавила, что районные печатные СМИ стараются снизить затраты, в том числе экономят на почтовых услугах. Районки предлагают так называемую редакционную подписку: жители района сами забирают газеты из редакции, а стоимость такого экземпляра в разы меньше, чем если бы ее доставляли на дом почтальоны. "Представьте, что в районную газету еженедельно приходят 600-700 человек. Что это для газеты? Это возможность провести опрос, узнать о потребностях простых жителей, их увлечениях и интересах", - пояснила эксперт.

Для участников форума в режиме онлайн проходят семинары на различные темы. Присутствующие задают вопросы как в специально созданном для мероприятия чате в Telegram-канале, так и устно. Как подчеркнули организаторы мероприятия, форум имеет рабочий характер, во время него каждая сторона получит нужную информацию, найдет новые направления для развития, в том числе веб-журналистики.

Также на форуме можно посетить выставку ретрофотоаппаратов, собрать спилс-карту Беларуси и поучаствовать в благотворительной акции "Наши дети", собрав подарки для ребят из детских домов.-0-

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