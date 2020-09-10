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10 сентября 2020, 16:35

Инвестиционный форум пройдет в Могилевском районе 11 сентября

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционный форум "Могилевский район - территория возможностей" пройдет 11 сентября в деревне Салтановка в Могилевском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском агентстве регионального развития.

Участниками делового мероприятия станут около 200 представителей бизнеса, инвестиционных компаний, объединений предпринимательства, международных организаций Беларуси, России, Германии, Японии, Китая, Турции, районных и областных органов власти. Форум даст возможность ознакомиться с инвестиционным и экономическим потенциалом района. Среди направлений развития организаторы выделяют сельское хозяйство, промышленность, торговлю и сферу услуг, агроэкотуризм. Формат работы послужит развитию экономики, малого и среднего бизнеса, укреплению деловых связей белорусских компаний с иностранными партнерами.

Программой мероприятия предусмотрено проведение пленарного заседания, во время которого выступят должностные лица, представители иностранных государств, руководители субъектов предпринимательства. Общение будет проводиться удаленно в режиме онлайн. Завершится оно подписанием ряда документов.

Организаторы форума также запланировали проведение выставки промышленного, сельскохозяйственного, туристического потенциала Могилевского района, презентацию инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в регионе, посещение местных предприятий. Будут работать две секции: "Перспективные инвестиционные проекты. Привлечение инвестиций для повышения конкурентоспособности бизнеса", "Оценка внутреннего потенциала и приоритеты перехода к циркулярной экономике Могилевской области". Здесь обсудят вопросы отраслевой проблематики, взаимодействия сектора малого и среднего предпринимательства, крупных предприятий с органами госуправления, доступа к финансовым ресурсам, актуальные задачи процесса интеграции белорусского бизнеса в мировое экономическое пространство. Завершающим этапом форума станет церемония награждения за вклад в социально-экономическое развитие Могилевского района.

Инвестиционный форум "Могилевский район - территория возможностей" пройдет во второй раз. Итогом первого стало подписание 8 соглашений о сотрудничестве и 10 инвестиционных договоров на $223 млн.

Могилевский район с развитой инфраструктурой выгодно отличается географическим положением. Здесь расположен участок свободной экономической зоны, население - более 40 тыс. человек, а значит, есть кадровый потенциал. Кроме того, в Могилевском районе отмечается высокая деловая активность: на каждую тысячу жителей приходится порядка 20 коммерческих организаций и 30 индивидуальных предпринимателей. Из сельскохозяйственного район давно превратился в промышленный с достойной средней зарплатой и высокой производительностью труда. Многочисленные памятники природы и архитектуры создают неограниченные возможности для развития туризма.

Организаторами форума выступают Могилевский районный исполнительный комитет, ОАО "Могилевское агентство регионального развития".-0-

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