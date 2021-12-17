Инвестиционный форум стартапов пройдет в Могилеве

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня пройдет ХV стартап-форум Mogilev Invest Day. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

"Стартап-форум - возможность окунуться в мир бизнеса, где можно заявить о себе, своей перспективной идее на одной из бизнес-площадок, получить бесценный опыт общения с экспертами, - рассказали организаторы. - Эксперты готовы делиться знаниями и богатым опытом ведения бизнеса, давать ценные советы по развитию и продвижению проектов, реализации идей".

Форум включает в себя несколько блоков. Это будут выступления авторов бизнес-идей, битва стартапов, краш-тест идеи, нетворкинг с бизнесменами, инвесторами и менторами. "Более 17 инвесторов и менторов готовы провести экспертизу и вложить деньги в проекты. У авторов бизнес-идей есть реальная возможность получить инвестиции от генерального спонсора в эквиваленте до $100 тыс.", - подчеркнули организаторы.

Форум начнется в 11:00 в ЗАО "Технологический парк Могилев" (8-й этаж, конференц-зал) по ул.Ленинской.

Организаторы мероприятия - Совет по развитию предпринимательства при Могилевском горисполкоме, Могилевский городской центр развития малого предпринимательства и ОО "Инвестиционный клуб "ДЭКРО". Партнерами выступили ЗАО "Технологический парк Могилев", ОАО "Могилевское агентство регионального развития".-0-