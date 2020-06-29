Инвесторам предлагают проект мультимодального центра логистики на белорусско-польской границе

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Потенциальным инвесторам предлагают поучаствовать в создании мультимодального центра логистики на белорусско-польской границе. Инвестиционная идея опубликована на портале СЭЗ "Гродноинвест", сообщает БЕЛТА.

Речь идет о комплексном проекте с переработкой 10 пар поездов в сутки на границе Беларуси и Польши в Гродненском районе. Предполагаются инфраструктурные субпроекты: строительство автодороги, подъездных и выставочных железнодорожных путей, инженерных сетей. Разработана предпроектная документация, получены согласования всех компетентных органов, рассчитаны минимальные инвестиции и необходимые технические показатели.

"Транспорт и логистика - одно из перспективных направлений развития Гродненской области. Регион - важное транзитное звено в международной системе товарных потоков. Область удачно расположена на границе двух крупных экономических образований - ЕС и Евразийского экономического союза, между Европой и Азией", - отмечают в администрации свободной экономической зоны "Гродноинвест".

У региона есть несколько важных преимуществ. В частности, транспортная инфраструктура: в области проложено 15 тыс. км автомобильных дорог. Есть доступ и к западной, и к восточной железнодорожной колее, что позволяет сократить затраты на перемещение грузов вне зависимости от пути следования. Есть и собственный аэропорт, который обеспечивает международные перелеты, располагает службами таможенного, пограничного и санитарного контроля, а также системой складов. Рядом проходят важные европейские транспортные коридоры, панъевропейские магистрали, в радиусе 400 км расположены четыре крупных морских порта.

"Гродненская область в сфере транспорта и логистики опережает средние показатели по стране. С 2010 года грузооборот и экспорт транспортных услуг региона удвоился, а вклад отрасли в валовой региональный продукт превысил 5% и составил Br494 млн. Лидерами являются Гродно и Гродненский район, где формируется 36% автомобильного грузооборота области, а также Лидский(10%) и Сморгонский (8%) районы", - рассказали в администрации СЭЗ.

В свободной экономической зоне созданы дополнительные условия для логистических компаний. Сформированы инвестиционные площадки на границе с Польшей в Свислочском и Гродненском районах, а также на территории международного аэропорта Гродно. Потенциальные инвесторы и резиденты получат налоговые и таможенные преференции.

С 2018 года резидентами СЭЗ "Гродноинвест" в сфере логистики стали пять компаний с инвестициями из Беларуси, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая. Инвесторов привлекает выгодное географическое положение области, развитая промышленность с высокой долей экспортных поставок, специальный правовой режим свободной экономической зоны.-0-