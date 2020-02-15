Инвесторы из 4 стран планируют в этом году начать реализацию проектов в СЭЗ "Витебск"

15 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году администрация СЭЗ "Витебск" планирует зарегистрировать в качестве резидентов не менее шести предприятий, созданных с участием инвесторов из Канады, Китая, Азербайджана, России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

По предварительным данным, суммарный объем инвестиций по планируемым проектам превысит $100 млн, при этом предполагается создать не менее 300 рабочих мест.

Так, компания из Азербайджана готова организовать высокотехнологичное производство малотоннажной химии на одной из площадок СЭЗ в Полоцке. Проект предполагается реализовать в несколько этапов. Первоначальный объем инвестиций составит около $600 тыс., будет создано 30 рабочих мест. В последующем инвестор готов увеличить вложения в несколько десятков раз и довести численность персонала нового производства до 200. Также в Полоцке белорусский инвестор на условиях СЭЗ займется производством нержавеющих емкостей, организовав при этом около 20 рабочих мест. Белорусско-российское СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" рассматривает возможность реализации проекта по организации производства горячего цинкования с объемом инвестиций около $10 млн на площадке в деревне Фариново (Полоцкий район).

Китайская компания намерена создать на основной площадке СЭЗ на окраине областного центра деревообрабатывающий комплекс, инвестировав в проект около $28 млн.

Кроме того, формируется пакет документов для регистрации в качестве резидента ООО "Белмэтч". Предприятие, создаваемое с участием инвестора из Канады, будет специализироваться на производстве спичечной соломки и разместится на площадке в Поставах. В Орше белорусская компания готова наладить выпуск топливных пеллет, а ОАО "Завод ПАК" инициирует проект по организации производства комплектующих для карьерных самосвалов.

В 2019 году статус резидента СЭЗ "Витебск" получили восемь организаций, созданных с участием инвесторов из Литвы, Швеции, Испании, России и Беларуси. Суммарный объем инвестиций по новым проектам превышает $52 млн, предусматривается создать не менее 270 рабочих мест. По количеству зарегистрированных в 2019 году резидентов СЭЗ "Витебск" показала второй результат после СЭЗ "Минск", отметили в администрации.

Всего в качестве резидента СЭЗ "Витебск" реализуют проекты 50 предприятий с участием инвесторов из 14 стран. В 2019 году ими произведено промышленной продукции почти на Br1,4 млрд, темп роста объема производства составил 115,4%. Производительность труда выросла на 14,8%, выработка на одного работающего - на 14,6%. Резиденты СЭЗ "Витебск" в 2019 году привлекли $16,5 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. На внешние рынки поставлено продукции на сумму $575,6 млн, экспорт услуг превысил $55 млн. Создано 372 рабочих места, а среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ сложилась на уровне 16,7 тыс. человек.-0-