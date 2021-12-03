3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Инвесторы из 4 стран проявляют интерес к реализации проектов на площадках СЭЗ "Витебск". Об этом сообщил заместитель главы администрации СЭЗ Юрий Пчелко во время презентации потенциала свободной экономической зоны на IX Международном экономическом форуме в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Преимущественно речь идет об организации производств на основе местного сырья, в том числе низкосортной древесины, которую необходимо вовлекать в оборот для получения добавленной стоимости, отметил Юрий Пчелко.

Так, инвестор из Швеции в кооперации с партнером из Китая готовы инвестировать около $100 млн в строительство завода по переработке низкосортной древесины. Представители Нидерландов подыскивают площадку для организации производства мебели с объемом инвестиций порядка 100 млн евро. Одновременно они прорабатывают варианты кооперации с действующими резидентами СЭЗ "Витебск" по приобретению материалов для изготовления конечной продукции. Немецкая компания планирует создать производство террасной доски стоимостью около $9 млн. Китайские бизнесмены уже зарегистрировали в Витебске юридическое лицо для работы по проектам также в сфере деревообработки с предполагаемым объемом инвестиций около $26 млн. По предварительным оценкам, предполагается создание суммарно более 1 тыс. новых рабочих мест.

Активизация инвестиционной деятельности стала возможной во многом благодаря реализации проектов по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры стоимостью около Br25,5 млн в секторе "Журжево". Он расположен на окраине областного центра, где в распоряжении потенциальных резидентов есть около 500 га свободных площадей.

"Уже возведены линия электропередачи 110 кВ и подъездные железнодорожные пути в этот сектор. Кроме того, до конца года сдадим в эксплуатацию понизительную подстанцию 110/10 кВ, так что в "Журжево" появится дополнительно 20 МВт энергетической мощности. В совокупности это открывает новые перспективы развития данного сектора, позволяет привлекать новые предприятия", - сказал Юрий Пчелко. В течение последующих нескольких лет администрация СЭЗ "Витебск" намерена нарастить энергетическую мощность своей основной инвестиционной площадки до 100 МВт. Все инфраструктурные проекты включены в государственную инвестиционную программу на 2021 год. Кроме того, параллельно ведется работа по строительству магистральных сетей водоснабжения второй очереди освоения СЭЗ "Витебск". Объект также включен в государственную инвестиционную программу с финансированием в 2022 году.

Возведение масштабных объектов инфраструктуры побудило инвесторов по якорному проекту для СЭЗ "Витебск" - ООО "ВМГ ВудАрт" - активизировать вложение средств в создание вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса полного цикла. Общий объем инвестиций оценивается в 250 млн евро. До конца 2021 года планируется завершить строительство завода по выпуску щепы, который готовится к вводу в эксплуатацию в первом квартале 2022-го. Затем инвесторы приступят к созданию производства ДСП, а третьим этапом будет организован выпуск мебели.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуются 54 проекта с участием бизнесменов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Литвы, Великобритании, Израиля, Кипра, Испании. На предприятиях-резидентах трудятся около 17 тыс. человек, что составляет 3,5% численности занятых в экономике Витебской области. При этом в текущем году резиденты СЭЗ привлекли около 50% от общего объема иностранных инвестиций в регион. Их удельный вес в объеме производства области составляет почти 11%, свыше одной трети - в экспорте товаров. СЭЗ "Витебск" состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.

Сегодня в Витебске завершает работу IX Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы". В его мероприятиях в совмещенном онлайн - и офлайн-форматах участвуют более 30 бизнес-делегаций и представителей дипломатического корпуса из 15 стран. В этом году тема форума - цифровая экономика как драйвер инновационного развития региона. Во второй день представители Витебской области и китайской провинции Шаньдун обсудят перспективы сотрудничества в легкой промышленности. Также запланирована работа секций "Зеленая экономика", "Умный регион", "Кластеры - драйверы регионального развития", в ходе которых, в частности, будет представлен опыт российских регионов в реализации этих концепций.-0-