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Инвесторы из США интересуются возможностями IT-индустрии в Бресте

Регионы 02.01.2019 | 07:47
Фото Flickr
Фото Flickr

2 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители деловых кругов американского штата Невада планируют посетить Брест в феврале, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник генерального директора Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Непша.

Договоренность об этом была достигнута руководством регионального отделения БелТПП во время II Европейской недели инноваций, которая проходила в сентябре в польском Люблине. В частности, в Бресте ждут директора польско-американской палаты штата Невада Джона Петкуса, директора спецпроектов департамента экономического развития канцелярии губернатора штата Павла Петрасиенского, члена совета по экономике штата Ренди Иннисома. Основная цель визита американских бизнесменов - знакомство с IT-индустрией региона и, в частности, Брестским научно-технологическим парком.

"Эти бизнесмены давно сотрудничают с Люблином. Два раза в год они проводят так называемые акселерационные сессии с резидентами Люблинского технопарка. Американские инвесторы ищут потенциально интересные стартапы с выходом на глобальный рынок. Им интересно по такой же схеме поработать и с Брестским технопарком. Мы будем презентовать проекты и бизнесы наших резидентов. Если будет взаимный интерес, вполне возможно встреча закончится инвестиционным раундом", - отметил директор технопарка Дмитрий Макарук.

ЗАО "Брестский научно-технологический парк" является крупнейшим инновационным центром и главным инкубатором малого предпринимательства региона. Для развития бизнеса он предоставляет готовую инфраструктуру, льготные условия налогообложения и профессиональные b2b услуги. К концу 2018 года в ЗАО насчитывалось 52 резидента. Уже в начале нового года их количество увеличится до 60. Спектр деятельности резидентов технопарка довольно широк. Более половины их представляют IT-сферу. Также есть производственные, сервисные, инжиниринговые, проектные и образовательные компании.-0-

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Теги
IT, БелТПП, Брест, инвестиции, США
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