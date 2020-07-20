Исаченко: четкая организация уборочной позволит минимизировать потери

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четкая организация работы во время уборочной позволит минимизировать потери. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, посещая СУП "Дукора-Агро" в Пуховичском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Фото Совета Республики

Анатолий Исаченко отметил, что уборочная кампания сегодня главное. "Необходимо приложить все усилия к уборке урожая с минимальными потерями. И здесь важна четкая организация работы: от готовности техники, обеспечения необходимым запасом топлива до высокой трудовой и технологической дисциплины", - подчеркнул он.

Оценить ход уборочной в хозяйство вице-спикер, уполномоченный Президента по Минской области приехал вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко. Жатву-2020 в сельхозпредприятии начали с ярового ячменя.

С механизаторами Анатолий Исаченко обсудил условия и оплату труда, поинтересовался уровнем готовности техники к уборочной, а состояние комбайна оценил из кабины.-0-