Исаченко и Казана-Вишневецкий передали бесконтактные термометры родильным домам Минской области

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по Целям устойчивого развития Анатолий Исаченко совместно с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий и руководителями агентств ООН передали родильным домам Минской области партию бесконтактных термометров. Мероприятие прошло на базе Клинического родильного дома Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

"Одним из главных принципов реализации Целей устойчивого развития является партнерство. Вместе со страновой командой ООН мы решили содействовать предотвращению распространения COVID -19, - отметил Анатолий Исаченко. - Часть средств по проектам, предусматривающим реализацию ЦУР, была направлена на закупку бесконтактных термометров. Таким образом мы рады оказать помощь и сделать свой вклад в общее дело".

По словам Анатолия Исаченко, такие же акции в ближайшие дни пройдут по всей стране. Термометры будут переданы домам-интернатам для детей с особенностями психофизического развития.

В свою очередь Иоанна Казана-Вишневецкий сообщила, что общая сумма средств, привлеченных агентствами ООН на поддержку медиков и медицинских учреждений Беларуси, составляет около $5 млн. "Порядка $1 млн мы перенаправили в рамках текущих проектов на эти нужды. Еще $4 млн - это новые деньги, которые поступают в Беларусь через ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, Фонд в области народонаселения, Международную организацию по миграции. К нам присоединяются новые доноры и партнеры из частного сектора", - рассказала она.

Главный врач Клинического родильного дома Минской области Петр Мосько поблагодарил за оказанную помощь: "Любая поддержка сегодня для нас важна. Хочу сказать, что в нынешней эпидемиологической ситуации мелочей не бывает. Безопасность контактов, лечения, нахождения в лечебном учреждении зависит от выполнения строгого регламента и внимания к мелочам. Измерение температуры с помощью бесконтактных термометров - это еще одна степень защиты и наших пациентов, и нашего персонала. И конечно, это удобство в работе".-0-

Фото Оксаны Манчук