Исаченко: Могилев формирует более трети объема промышленного производства области

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилев играет ключевую роль в экономике области и формирует более трети объема промышленного производства области. Об этом сказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко на торжественном собрании представителей трудовых коллективов по итогам социально-экономического развития города за 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятия и организации Могилева формируют более трети областного объема промышленного производства, почти половину розничного товарооборота и более 40% налоговых отчислений в бюджет, - сказал Анатолий Исаченко. - К примеру, в промышленном секторе за 2021 год темп роста объемов производства в действующих ценах составил почти 120%. В число предприятий, сумевших прибавить к уровню 2020 года с темпом 115% и выше, вошли "Ольса", "Завод полимерных труб", "Могилеввторчермет", "Махина-ТСТ" и "Дозатор-Плюс". Значительно выше доведенного задания городом обеспечены совокупные поступления доходов в бюджет. В сумме это чуть больше Br17 млн".

Губернатор подчеркнул, что областной центр не стоит на месте. На протяжении 2021 года здесь введено много важных и нужных инфраструктурных и социальных объектов: учреждения здравоохранения, спорта и образования, новые дороги и путепроводы. Город становится комфортнее и привлекательнее как для самих могилевчан, так и гостей областного центра.

В 2021 году Могилев выполнил большинство ключевых показателей социально-экономического развития. Так, выше среднеобластного уровня сложились заработная плата и экспорт услуг, выполнены задания по розничному товарообороту, экспорту товаров и энергосбережению. За этими результатами стоит ежедневная работа трудовых коллективов предприятий и организаций города, отметил председатель облисполкома.

Вместе с тем областному центру есть над чем работать: не выполнено задание по вводу жилья, по итогам прошлого года снижены объемы строительно-монтажных работ, снизился темп инвестиций в основной капитал. "Глава государства в Послании белорусскому народу и Национальному собранию отметил, что инвестиции - единственный безопасный источник экономического роста. Пока инвестиции главным образом формируются за счет проектов, которые реализуют крупные промышленные предприятия, в том числе "Электродвигатель", "Бабушкина крынка" и "Ольса", - сказал губернатор.

Анатолий Исаченко обратился к руководителям предприятий и организаций города: "Вне зависимости от формы собственности и подчиненности ключевыми задачами для вас остаются наращивание объемов производства, усиление позиций на традиционных и освоение новых рынков сбыта. Но главное - обеспечение безубыточной и рентабельной работы".-0-