Исаченко проведет 9 апреля личный прием граждан

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проведет 9 апреля с 15.00 до 17.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет проходить по адресу: Гомельская область, г.п. Корма, ул. Ильющенко, 34 (Кормянский районный исполнительный комитет).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (023) 37-2-12-10.-0-