Исаченко: санкции против предприятий должны придать импульс развитию Могилевской области

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Санкции против предприятий должны придать импульс развитию Могилевской области. Об этом заявил новый губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с областным активом, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко отметил, что в регионе уже многое сделано для его социально-экономического развития. Однако потенциал реализован не весь и на достигнутом останавливаться не стоит, убежден губернатор.

"Даже та санкционная политика, которая развернута против нашего государства, должна стать импульсом развития региона. Ведь на Могилевщине живут и трудятся сильные люди, которые могут сделать все сами, в том числе определять свое будущее и будущее своих детей. И прошлый 2020 год это доказал", - подчеркнул председатель облисполкома.-0-