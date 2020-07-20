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20 июля 2020, 17:49

Искусство строить

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Качество, прочность, надежность – три главных составляющих успешной работы коллектива УП "Столинская ПМК-24". На его счету сотни построенных в районе объектов: многоэтажные дома, школы и детские сады, торговые центры, спортивные и сельскохозяйственные сооружения, административные здания и цеха для крупнейших предприятий страны. За 2019 год организация выполнила план на 130%. На 2020-й он – еще масштабнее!

Есть проект – будет объект

В 2019 году УП "Столинская ПМК-24" отметило 60-летие со дня основания. Сегодня это ведущая генподрядная организация в системе "Брестоблсельстроя", которая входит в число крупнейших строительных компаний белорусского Полесья.

Предприятие, которое возглавляет Ярослав Савич, располагает профессиональными кадрами и крепкой материально-технической базой. Это позволяет из года в год наращивать объемы строительства объектов, гарантируя выполнение работы в оговоренные сроки и ее высокое качество.

– Нашими специалистами возведено множество объектов. Только за последние 10 лет в районе построены и реконструированы три общеобразовательные школы, четыре детских сада, – рассказывает начальник ПМК-24. – В 2017 году масштабные строительные работы вели в Давид-Городке, который принимал областные "Дожинки". К празднику было выполнено благоустройство более 30 различных объектов. Например, после реконструкции кинотеатра в городке появился настоящий центр культуры и досуга, который долгое время находился в здании бывшего костела. А костел выполняет свою прямую функцию.

Визитная карточка ПМК-24 – это физкультурно-спортивный комплекс "Аквамарин", который был построен в 2013 году. Там есть бассейн для взрослых с четырьмя дорожками по 25 метров и мини-бассейн для обучения плаванию детей. Кроме того, три зала: тренажерный, для игровых видов спорта с трибунами на 200 мест, для игры в настольный теннис и бильярд. Продумано помещение для игры в шашки и шахматы, которое при необходимости используется в качестве конференц-зала.

В состав комплекса входят сауна и пять раздевалок. На прилегающей к ФСК территории построены теннисный корт, комбинированная площадка для игры в волейбол и баскетбол, поле для мини-футбола, хоккейная коробка.

Как отмечает, Ярослав Савич, современное здание "Аквамарина" стало настоящим украшением райцентра. Подобных сооружений на Столинщине еще не строили.

Дом за домом

Наравне с социально значимыми объектами в районе активно строятся жилые пятиэтажные дома. Только в 2019-м были введены в эксплуатацию три многоэтажки – на 40 и 60 квартир в Столине и рабочем поселке Речица.

– Прошлый год для предприятия оказался весьма плодотворным, если не сказать – рекордным. Кроме жилого фонда, построили в Столинском районе две молочно-товарные фермы. В целом план по строительству выполнили на 130%, – отмечает начальник ПМК-24. – В этом году, будем выходить на новый рекорд, тем более портфель заказов давно сформирован: это возведение и жилья, и сельскохозяйственных объектов.

Сегодня работники ПМК-24 заняты на стройплощадке двух пятиэтажек на 40 квартир, которые уже нынешней осенью будут принимать счастливых новоселов. Параллельно с этими объектами ведется возведение двух молочно-товарных ферм, одна из которых расположена на территории крупнейшего хозяйства Столинского района – ОАО "Новая Припять". Всего, по словам Ярослава Савича, в 2020 году необходимо выполнить работ на сумму 15 млн рублей.

Кроме основного вида деятельности – строительства – предприятие занимается производством товарного бетона. Мощности позволяют изготавливать до 3 тыс. кубометров в месяц не только на собственные нужды, но и для реализации сторонним организациям. Работает цех по изготовлению металлоконструкций. Выполняет ПМК и задание по экспорту услуг. Так, благодаря наличию собственного деревообрабатывающего участка предприятие поставляет в Китай по 1 тыс. кубометров пиломатериалов в год. В денежном эквиваленте – это почти 150 тыс. долларов.

Надежный фундамент

– Репутацию не только на-дежного строителя, но и поставщика качественных материалов мы заработали как в нашей стране, так и за ее пределами, – уверен руководитель. – Предприятие активно участвует в реализации государственных программ, нам доверяют наиболее важные и сложные объекты жилищного строительства и социальной сферы. Сегодня мы – сильный конкурент на рынке строительных услуг, привлекающий заказчиков сочетанием доступной цены и неизменного качества. И это все благодаря нашей слаженной команде.

Всего в организации трудится около 300 человек, в том числе 70 каменщиков, 50 водителей, 40 бетонщиков, 30 штукатуров. Есть также сварщики, вальщики леса, монтажники, отделочники и другие. Многие из них отдали этой профессии всю свою жизнь. Да и сам Ярослав Савич в трудовой книжке имеет только одну запись. Более 20 лет он работает в ПМК-24: когда-то начинал мастером, затем – прорабом, а с 2014 года возглавил предприятие.

– Пять лет назад к нам пришли молодые кадры. Сегодня средний возраст специалистов инженерно-технической службы – 40 лет, – рассказывает Ярослав Павлович. – Мое главное требование как руководителя? Строгая дисциплина. Без нее на строительной площадке не обойтись. Ну, и, конечно же, ответственность. А ее у наших работников сполна: любой объект строят как для себя!

УП "Столинская ПМК-24" победило в конкурсе "Лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2019 год" в номинации "Организация года".

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Марина МАНУЙЛИК. Фото Вадима ЯКУБЁНКА, 7 Дней

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