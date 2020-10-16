Историко-культурное наследие нуждается в маркетинговом продвижении - мнение

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Историко-культурное наследие нуждается в маркетинговом продвижении. Такое мнение высказал сегодня во время работы диалоговой площадки по актуальным вопросам развития социальной сферы начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из тем для обсуждения в формате открытой дискуссии стало сохранение и популяризация материального и нематериального культурного наследия региона в контексте развития его туристической привлекательности. В Брестской области насчитывается около 2 тыс. объектов историко-культурного наследия, которые в прошлом году посетили более 500 тыс. человек. Некоторые из этих объектов являются брендами региона, два - Беловежская пуща и пункты дуги Струве - включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Интерес к внутреннему туризму растет. В последние годы сделан концептуальный шаг в сохранении нашего наследия. Теперь для развития этих объектов нужна маркетинговая составляющая. По законодательству, которое сегодня есть, мы не можем ввести в штат маркетолога, который бы работал над продвижением, привлекательностью этого объекта. Второй момент, нужны финансовые вливания. Причем бюджет не может полностью покрыть все потребности. Один из вариантов - возможность использования определенных фондов, как, например, инновационный в промышленности, который позволяет двигаться вперед", - сказал Николай Глушеня.

Также он предложил коллегам активнее привлекать для работы местных краеведов. "Это люди, которые знают историю своего края, его культурный потенциал. Они же должны и рассказывать о себе туристам. То есть мы говорим о следующем этапе - возможно, об открытии каких-то информационных центров, которые бы работали на развитие конкретного региона. Они будут взаимодействовать с туристическими фирмами, аккумулировать новые идеи. Это нужно делать на кластерной основе, как с агроусадьбами. Они объединяются, вместе создают туристический продукт. Почему нельзя сделать то же самое с объектами культуры", - задался вопросом эксперт.

Генеральный директор Брестского академического театра драмы Вячеслав Гарбузов предложил свой вариант решения проблемы: "В свое время была инспекция по охране историко-культурного наследия. Мне кажется, стоит вернуться к этому опыту. Нужно наделить полномочиями ответственных за сохранение наследия людей, которые бы в том числе выступали и в роли маркетологов". Идею поддержал заместитель начальника отдела управления культуры облисполкома Артем Брухан. По его мнению, такие инспекции могли бы заодно бороться с нелегальными экскурсоводами.-0-