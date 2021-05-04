Историко-патриотический марафон "Я пишу тебе из 41..." проходит в Могилеве

4 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Историко-патриотический марафон "Я пишу тебе из 41..." проходит в библиотеках Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в Центральной городской библиотеке имени К.Маркса.

"До 9 мая для жителей и гостей Могилева в библиотеках города будут проходить тематические мероприятия, посвященные Дню Победы. Проходить они будут как в официальных аккаунтах в социальных сетях, так и непосредственно в библиотеках", - отметили организаторы.

4 и 5 мая всех желающих приглашают на литературный микс "Память о войне". Участников ждут онлайн-игротека "Дорогами войны" на сайте ДБФ им. А.С.Пушкина, чтение с обсуждением тем на мероприятии под названием "О войне узнаем мы из книг" (БФ №2 им. И.Шамякина), поэтический марафон "Прочитай о войне, чтобы помнить" (ДБФ №8).

"Любителей военной поэзии и прозы 6 мая приглашают на литературно-патриотическое мероприятие "Одна на всех Победа", в рамках которого пройдут презентация виртуальной Стены памяти (ЦГБ им. К.Маркса), онлайн-конкурс "Виват, талант!" (БФ №9 им. Я.Купалы) и урок мужества (БФ №6)", - отметили организаторы.

7 и 8 мая будет организован исторический хронограф "Этот день в истории". Каждый желающий сможет проверить свои знания в web-квесте "Вспомнить все: 80-летие начала ВОВ" (ДБФ №9), окунуться в атмосферу военных лет во время библиомарафона "На часах без четверти четыре" (БФ №9 им. Я. Купалы), поучаствовать в виртуальном фоторепортаже "Солдатскому подвигу нет забвения" (БФ №6).

С 7 по 9 мая будут действовать праздничные площадки: патриотическая музыкально-игровая программа "Мы празднуем Победу вместе!" (ЦГБ им. К. Маркса), игровой микс "Победный май" (ДБФ №9) и др.

"В течение всей недели будет проходить акция "Я пишу тебе из 41…" - каждый сможет рассказать стихотворение о войне, снять его на видео и разместить в социальных сетях под хештегом #Япишу_тебе_из 41", - рассказали в библиотеке.

Каждая из библиотек города готовит для своих читателей насыщенную программу мероприятий, с которой можно познакомиться на сайте csgpb.mogilev.by.-0-