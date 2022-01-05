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05 января 2022, 12:47

Иванкович: работники Минского автозавода принимали активное участие в подготовке предложений по проекту Конституции

Фото пресс-службы МАЗ
Фото пресс-службы МАЗ
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция стоит на защите фундаментальных норм и принципов белорусской нации. Такое мнение высказал генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович во время диалоговой площадки по обсуждению проекта внесения изменений и дополнений в Конституцию, которая прошла на базе Минского автозавода, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Беларуси. Мы являемся участниками этого важного мероприятия и вносим свой вклад в обсуждение проекта Основного закона страны, - сказал Валерий Иванкович. - С уверенностью можно сказать, что Конституция стоит на защите фундаментальных норм и принципов белорусской нации, поэтому предстоящий референдум не просто историческое, но и крайне важное мероприятие для каждого, кому не безразлично будущее нашей республики. Каждый гражданин может ознакомиться с проектом документа и высказать свое мнение относительно его содержания, изменений и дополнений".

По его словам, работники Минского автозавода активное участие принимали в подготовке предложений, изменений и дополнений и по включению их в проект Конституции. "В каждом структурном подразделении предприятия были установлены ящики для сбора предложений. Приятно отметить, что некоторые предложения, которые были внесены трудовым коллективом и отдельными его работниками, нашли свое место в проекте Конституции Беларуси", - добавил гендиректор.

"Время идет, государство поступательно изменяется, Основному закону страны тоже пришло время подвергнуться изменениям, которые нацелены на благо белорусского народа. Всего из 147 статей действующей Конституции изменению и дополнению подверглись преамбула и 80 статей, более 160 нормативных положений. Исключены 2 статьи. Текст Конституции дополнен 11 новыми статьями, в том числе одной новой главой - о Всебелорусском народном собрании, содержащей более 50 новых нормативных положений. С учетом поправок текст обновленной Конституции будет содержать 156 статей - на 9 больше, чем действующая, - отметил Валерий Иванкович. - Новая Конституция в качестве неизменного приоритета госполитики закрепляет социальное государство, которое гарантирует своим гражданам определенный минимум благосостояния. Затронуты такие сферы, как защита традиционных семейных ценностей, гарантии для молодежи, для людей с ограниченными возможностями, сохранение правды и памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Также новшества коснутся перераспределения полномочий государственного устройства. Определен статус ВНС как конституционно-правового органа - высший представительный орган народовластия. Все это имеет очень большое значение для благосостояния и единства белорусского народа. Дело каждого гражданина подойти к этому вопросу активно, знаково и ответственно".

В свою очередь депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Гранковский подчеркнул важность подобных диалоговых площадок, где можно пообщаться напрямую, задать интересующие вопросы, обменяться своими мыслями и предложениям. По мнению депутата Минского городского Совета депутатов Игоря Русакевича, важно услышать мнения людей из трудовых коллективов, что их действительно волнует. Этому посвящена данная встреча и все последующие диалоговые площадки.

В мероприятии также приняли участие начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, депутаты Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич, Галина Лагунова, Марина Шкроб, председатель Заводского районного (г.Минска) объединения организации профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, Оксана Романова.

В ходе диалоговой площадки были рассмотрены вопросы касательно функций, которыми наделяется Всебелорусское народное собрание. Людей интересовало - смогут ли в состав ВНС войти члены трудового коллектива, например, завода. Также была затронута тема сохранения исторической правды и многие другие.-0-

Фото пресс-службы МАЗ

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