"Ивацевичдрев" стало резидентом СЭЗ "Брест"

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Ивацевичдрев" стало резидентом свободной экономической зоны "Брест", сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Вхождение предприятия в СЭЗ "Брест" стало возможным благодаря расширению территории зоны в апреле согласно указу №152 2020 года за счет двух земельных участков, расположенных в Ивацевичах и Ивацевичском районе. ОАО "Ивацевичдрев" стало 74-м субъектом хозяйствования СЭЗ. В качестве резидента предприятие намеревается наращивать объем и расширять ассортимент продукции.

"Мы были последней компанией нашего профиля, которая получила статус резидента СЭЗ, а вместе с этим и ряд налоговых льгот. Поэтому для нас это крайне важное событие, - сказал генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев" Александр Ильницкий. - В настоящий момент предприятие осуществляет все этапы переработки древесины - от ее заготовки до выпуска мебели. Мы планируем в течение трех лет добавить не менее 30% объемов производства. Почти весь рост ожидается благодаря производству мебели. Потенциал по наращиванию объемов выпуска древесно-стружечных плит почти исчерпан: при проектной мощности 250 тыс. куб.м в прошлом году их произвели 346 тыс. куб.м".

По словам гендиректора, предприятию удалось не снизить объем производства, сохранив его на уровне прошлого года. По итогам работы за первое полугодие рентабельность реализованной продукции составила 17,4%. "В конце марта, апреле, мае ОАО испытывало трудности, вызванные пандемией коронавируса, в том числе была недозагрузка мощностей. В то же время мы использовали остановку для ежегодного профилактического ремонта на заводе ДСП. После этого запустили производство и довольно быстро набрали обороты. Последним вступило в строй в полном объеме мебельное производство. В середине июня оно уже работало на полную мощность", - отметил Александр Ильницкий.

"Ивацевичдрев" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, которое специализируется на производстве древесно-стружечных ламинированных плит, пиломатериалов, мебели, синтетических смол. На предприятии трудятся более 1 тыс. человек. Продукция из экологически чистого сырья и материалов отвечает высоким стандартам качества и широко используется в производстве мебели как в нашей стране, так и за ее пределами. Многие виды продукции специально ориентированы на экспорт.-0-