"Ивацевичдрев" стало резидентом СЭЗ "Брест"

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 21 июля 2020
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:24 Молодежный чемпионат мира-2020 по современному пятиборью отменен Спорт
19:10 Лукашенко поручил выработать отдельную программу развития сельского хозяйства в Гомельской области Президент
18:50 "Вы по росе когда ходили в последний раз?" - Лукашенко призывает людей изменить образ жизни Президент
18:45 БИСИ: фейковые опросы затрудняют работу профессиональных белорусских социологов Общество
18:42 В брестском хостеле россиянин похитил у соотечественницы крупную сумму Происшествия
18:37 ЕЭК разработан проект документа о подходах к возобновлению международного железнодорожного сообщения Экономика
18:28 От ответственности каждого зависит дальнейшая стабилизация ситуации с COVID-19 - педиатр Регионы
18:26 "Ивацевичдрев" стало резидентом СЭЗ "Брест" Регионы
18:18 В стратегии развития туризма в Беларуси до 2035 года учтут уроки пандемии Общество
18:15 Лукашенко о доходах граждан: надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке Президент
18:12 Гродненское агентство по госрегистрации будет оказывать услуги медиации Регионы
17:45 Внутренний спрос на белорусские здравницы растет - они заполнены уже более чем на 67% Общество
17:28 Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 4,4% Экономика
17:24 Купаловский театр покажет легендарную "Паўлінку" в Лидском замке Афиша
17:20 Развитие города и работа предприятий: Сергеенко посетил Слоним Регионы
17:14 Из-за просроченной визы белорус пытался незаконно пересечь границу: нарушителя задержали Происшествия
17:14 За три дня в Гомельской области утонули 5 человек Происшествия
17:13 Предприятия "Беллегпрома" в I полугодии поставили продукцию в 42 страны Экономика
17:12 В таможенной декларации изменится порядок указания сведений о стране происхождения товара Экономика
17:05 В Пекине теперь можно купить белорусское мороженое Экономика
17:03 Инсценировка под спецоперацию: завершено расследование нападения на супругов в Мозыре Происшествия
17:00 Пожар произошел на складе в Республике Корея, есть погибшие В мире
16:59 Минлесхоз планирует ввести шесть пеллетных заводов в 2021 году Экономика
16:56 Россиянину за ввоз в Беларусь и попытку сбыта гашиша назначено 10 лет колонии Происшествия
16:49 В сентябре во всем общественном транспорте Минска можно будет оплатить проезд смартфоном Регионы
16:45 Главное в цитатах - Лукашенко о Полесье, Чернобыле, народной политике и опасном моменте Президент
16:29 Издательские проекты для краеведов, экскурсоводов и туристов презентовали в Минске Культура
16:08 В Мозыре на территории больницы автомобиль сбил ребенка Происшествия
16:07 Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремел взрыв В мире
16:00 "БелЭмса" наладило выпуск одноразовых медицинских масок Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
21 июля 2020, 18:26

"Ивацевичдрев" стало резидентом СЭЗ "Брест"

Фото СЭЗ "Брест"
Фото СЭЗ "Брест"

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Ивацевичдрев" стало резидентом свободной экономической зоны "Брест", сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Вхождение предприятия в СЭЗ "Брест" стало возможным благодаря расширению территории зоны в апреле согласно указу №152 2020 года за счет двух земельных участков, расположенных в Ивацевичах и Ивацевичском районе. ОАО "Ивацевичдрев" стало 74-м субъектом хозяйствования СЭЗ. В качестве резидента предприятие намеревается наращивать объем и расширять ассортимент продукции.

"Мы были последней компанией нашего профиля, которая получила статус резидента СЭЗ, а вместе с этим и ряд налоговых льгот. Поэтому для нас это крайне важное событие, - сказал генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев" Александр Ильницкий. - В настоящий момент предприятие осуществляет все этапы переработки древесины - от ее заготовки до выпуска мебели. Мы планируем в течение трех лет добавить не менее 30% объемов производства. Почти весь рост ожидается благодаря производству мебели. Потенциал по наращиванию объемов выпуска древесно-стружечных плит почти исчерпан: при проектной мощности 250 тыс. куб.м в прошлом году их произвели 346 тыс. куб.м".

По словам гендиректора, предприятию удалось не снизить объем производства, сохранив его на уровне прошлого года. По итогам работы за первое полугодие рентабельность реализованной продукции составила 17,4%. "В конце марта, апреле, мае ОАО испытывало трудности, вызванные пандемией коронавируса, в том числе была недозагрузка мощностей. В то же время мы использовали остановку для ежегодного профилактического ремонта на заводе ДСП. После этого запустили производство и довольно быстро набрали обороты. Последним вступило в строй в полном объеме мебельное производство. В середине июня оно уже работало на полную мощность", - отметил Александр Ильницкий.

"Ивацевичдрев" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, которое специализируется на производстве древесно-стружечных ламинированных плит, пиломатериалов, мебели, синтетических смол. На предприятии трудятся более 1 тыс. человек. Продукция из экологически чистого сырья и материалов отвечает высоким стандартам качества и широко используется в производстве мебели как в нашей стране, так и за ее пределами. Многие виды продукции специально ориентированы на экспорт.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест деревообработка Ивацевичи предприятие СЭЗ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива От ответственности каждого зависит дальнейшая стабилизация ситуации с COVID-19 - педиатр
Фото из архива Гродненское агентство по госрегистрации будет оказывать услуги медиации
Сергеенко встретился с коллективом Слонимской камвольно-прядильной фабрики Развитие города и работа предприятий: Сергеенко посетил Слоним
Фото из архива В сентябре во всем общественном транспорте Минска можно будет оплатить проезд смартфоном
Производство медицинских масок "БелЭмса" наладило выпуск одноразовых медицинских масок
Фото Пинского пограничного отряда Более 300 украинцев получили пропуска для сбора ягод в Ольманских болотах
Главное
Александр Лукашенко во время торжественного открытия Лукашенко: сейчас очень опасный момент, нельзя потерять то, что мы создали
Лукашенко: один из важнейших участков моей президентской работы - возрождение Полесья
Головченко: ситуация в экономике в основном стабилизировалась, пора переходить к вопросам стратегического развития
"Санкт-Петербург", "Флоренция", "Копенгаген"! Откройте для себя целый "Мир" выгодной недвижимости!
Топ-новости
Главное в цитатах - Лукашенко о Полесье, Чернобыле, народной политике и опасном моменте
Лукашенко о доходах граждан: надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента с COVID-19
Массовая уборка зерновых началась в Беларуси
До +23°С ожидается в Беларуси 22 июля
Турецкие бизнесмены передали Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Беларусь: высокие технологии для каждого - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
Миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Беларуси возглавит Сергей Лебедев
В Пекине теперь можно купить белорусское мороженое
Минлесхоз планирует ввести шесть пеллетных заводов в 2021 году
Предприятия "Беллегпрома" в I полугодии поставили продукцию в 42 страны
РЕПОРТАЖ: "Это выход из зоны комфорта": как живут резервисты на полевых сборах
Маркевич: основная цель государственной политики - улучшение качества жизни людей
"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям
На ЦТ по всемирной истории 6 абитуриентов набрали 100 баллов
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.