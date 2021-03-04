"Ивацевичдрев" в этом году намерен втрое увеличить производство мебели

4 марта, Ивацевичи /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" планирует в этом году в три раза нарастить объемы производства мебели. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор предприятия Александр Ильницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для компании 2020 год был непростым, особенно его первая половина, когда столкнулись с общеевропейским локдауном. Однако с приходом лета нам быстро удалось восстановить объемы производства. Мы не потеряли ни выручки, ни доходности, которые планировали, и даже немного больше заработали. Также наметили планы по росту, в первую очередь объемов мебельного производства. Ожидаем в этом году прироста не менее чем в три раза до 8 млн евро в год", - рассказал Александр Ильницкий.

Он добавил, что предприятие продолжило инвестирование в оборудование на производстве ДСП и мебельном. Подразделения переведены в круглосуточный режим работы.

"Удельный вес экспорта в общем объеме промышленного производства достиг 60%. Этот уровень удерживаем на протяжении последних трех лет. Работаем постоянно с 20 странами мира, наши ключевые партнеры - государства ЕС и Россия. Наш экспорт разбит по правилу "30-30-30". Тогда изменения на отдельных рынках не так влияют на работу компании в целом. Такой была наша цель в течение предыдущих пяти лет. В 2019 году мы ее достигли", - подчеркнул гендиректор ОАО.

С коллективом "Ивацевичдрева" сегодня провел встречу помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик. Он отметил, что предприятие показывает хороший пример эффективной модернизации в деревообработке.-0-