"Ивацевичдрев" показывает хороший пример модернизации в деревообработке - Вакульчик

4 марта, Ивацевичи /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" показывает хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки. Об этом сегодня заявил помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик во время встречи с коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Достаточно успешное предприятие. Действительно, хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки, эффективно вложенных в отрасль средств. Коллектив успешно справился с задачей, заложил хорошую основу для будущего предприятия, - сказал Валерий Вакульчик. - Это говорит о том, что государство приняло правильное решение продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, совершенствовать производство. Теперь имеем хорошее предприятие, которым можно гордиться. Исходя из этих соображений и было принято решение о создании холдинга на базе "Ивацевичдрева".

"Ивацевичдрев" в 2022 году отметит 100-летие. Валерий Вакульчик подчеркнул, что предприятие подходит к юбилею с хорошими результатами, и пожелал коллективу реализовать намеченные производственные планы.

Помимо встречи с коллективом помощник Президента провел прием граждан. В частности, к нему обратились участники кооператива по поводу затягивания сроков изготовления проекта на строительство сетей водоотведения в новом квартале индивидуальной застройки. Валерий Вакульчик взял вопрос под контроль. "У нас социальное государство. Власть основные усилия направляет на то, чтобы защитить интересы простого белорусского труженика. Это главная фигура в нашем обществе, в первую очередь именно его мы должны услышать. На таких встречах можно узнать о каких-то проблемах, чтобы их разрешить на уровне руководства предприятия, района, области, правительства, возможно, и главы государства", - сказал он.

Также прозвучала просьба о содействии в трудоустройстве.-0-